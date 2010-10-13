-1 GÜN EKMEK ALMAMA ÇAĞRISI ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, ekmeğe zam kararı alan Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun rekabet yasasına aykırı davrandığını öne sürdü. Çakar, yazılı açıklamasında, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın, oda başkanlarıyla yaptığı yüksek istişare kurulu toplantısının ardından, azami yüzde 15'in üzerinde olmamak kaydıyla ekmeğe zam kararı aldıklarını anımsattı. Bunun rekabet yasasına aykırı olduğunu savunan Çakar, ''Federasyon Başkanı, kanuna aykırı olarak 'hakim durumunu' kullanmış ve Rekabet yasasına aykırı hareket etmiştir'' dedi. Çakar, bu durumda tüketiciler olarak Rekabet Kurumunu ve Türkiye çapında valilikleri bu konuyu irdelemeye ve gerektiğinde kamu adına dava açmaya çağırdıkları belirtti. Ayrıca esnaf ve sanatkarlar yasasının ilgili maddesine göre fırıncı esnafının bu oranı uygulamak zorunda olmadığını ifade eden çakar, şunları kaydetti: ''Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentler de başta olmak üzere bir çok ilde esnaf odası üyesi olmayıp Ticaret Odası mensubu olan fırıncıları ise bu zamma uyma mecburiyetinde olmadıkları konusunda uyarıyoruz. Milyonlarca kişinin yoksulluk sınırı altında olduğu ülkemizde tüketicileri zamlar yürürlüğe girdikten hemen sonra sosyal sorumlulukları ve hakları gereği 1 gün ekmek almamaya davet ediyoruz.''