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Spor

1 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 19

01 Eylül 2018 12:17

SPOR TOTO SÜPER LİG
19.15 Fenerbahçe - Kayserispor
19.15 Akhisarspor - Demir Grup Sivasspor
21.45 Trabzonspor - Galatasaray
21.45 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe

BEŞİKTAŞ
18:00 Siyah-beyazlılar, Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
20:30 Takım Bursa\'ya giderek kampa girecek.
22:00 Takımın Bursa\'ya varışı.

MOTOKROS
Afyonkarahisar\'da 2 gün sürecek Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı başlayacak.

SPOR TOTO 1. LİG
17:00 Ümraniyespor - Giresunspor  
19:15 Eskişehirspor - Kardemir Karabükspor  
19:30 Elazığspor - Balıkesirspor Baltok  
21:45 Altay - Adanaspor  

TFF 2\'nci Lig ve 3\'üncü Lig\'de ilk hafta maçları başlayacak.

AVRUPA\'DAN FUTBOL
14:30 Leicester City - Liverpool (Çağlar Söyüncü)
16:30 Bayer Leverkusen - Wolfsburg (Yunus Mallı)
17:00 Everton - Huddersfield Town (Cenk Tosun)
19:30 Stuttgart - Bayern Münih (Berkay Özcan)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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