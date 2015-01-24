1 Euro, 2 TL olur mu?

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi’nin, Fed’i aratmayacak miktarda toplamda en az 1 trilyon 114 milyar Euro’luk tahvil alımını içeren programı Euro’da dip üstüne dip görülmesini sağladı. Geçtiğimiz yılın ocak ayında 3.2 TL’ye kadar çıkan Euro, paritedeki TL’ye karşı değer kaybetti ve 2.6065 TL’ye kadar gerileyerek Ağustos 2013’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Draghi’nin programı açıkladığı gün Euro’da düşüş sınırlı kalırken programın detaylarının da ortaya çıkmasıyla ikinci gün Euro art arda dip seviyeleri gördü. Önceki gün açıklama sonrası 1.15’te seyreden Euro-dolar paritesi dün 1.12’nin de altına düşerek 1.1115 ile 2003’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Geçtiğimiz yılın ocak ayında 3.2 TL’ye kadar çıkan Euro paritedeki bu hareketle TL’ye karşı da değer kaybetti ve 2.6065 TL’ye kadar gerileyerek Ağustos 2013’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Draghi’nin tahvil alım programının gerek miktarı gerekse de alınacak tahvillerin vadesi ve çeşitliliği Euro’daki düşüşün daha da sürebileceğine işaret ediyor. Mart ayından itibaren Eylül 2016’ya kadar 60 milyar Euro’luk tahvil alımını içeren program 2-30 yıl arası vadeli tahvillere de yönelerek seçeneklerini genişletti. Uzmanlar beklenen tahvil alım boyutunun 500 milyar Euro olduğuna dikkat çekerek bu çapta büyüklükteki alımın euroda değer kaybını uzun süre gündemde tutacağına dikkat çekiyor. Bu yüzden Draghi’nin kararı öncesi “Euro-dolar 1 seviyesinde eşitlenir mi” soruları “Euro 1 dolardan aşağıda değerlenir mi” sorusuna yerini bıraktı.

1 doların altı

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan Fed’in faiz artırım sürecine de işaret ederek Euro’nun 1 doların altına düşme olasılığının ciddi olduğunu belirti. “Fed faiz artırmak durumunda” diyen Manukyan “Yılın ikinci yarısında Avrupa bonolarına satış gelmeye başladığından çıkacak para dolara olan sermaye hareketini daha da kuvvetlendirecek. Elbette mutlaka bu yıl 1’in altına düşecek demiyorum ama kriz 1 seviyesinin altına kaymasına neden olacak” dedi. Bu durumda 1 Euro’nun 2 TL’ye yaklaşması da gündeme gelecek. ALB Menkul Değerler Ekonomik Araştırmalar Müdürü Yeliz Karabulut ise Draghi’nin planına karşılık Avrupa’da toparlanmanın ABD’deki kadar hızlı olmayabileceğine işaret ediyor.