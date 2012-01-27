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1. ''Ergenekon'' davasının 214. duruşması başladı İSTANBUL (A.A)

27 Ocak 2012 14:21

-1. ''Ergenekon'' davasının 214. duruşması başladı İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - Birinci ''Ergenekon'' davasının 214. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, emekli Tuğgeneral Veli Küçük, emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin ve İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık katıldı. Bu davadan tutuksuz yargılanan başka suçtan tutuklu Semih Tufan Gülaltay'ın da hazır bulunduğu duruşmaya, tutuklu sanıklar Alparslan Arslan, Sevgi Erenerol ile men cezası verilen Bedirhan Şinal, İsmail Sağır, Erhan Timuroğlu, Özkan Kurt ve Osman Yıldırım ise gelmedi. Sanıkların taleplerinin alındığı duruşmada konuşan Gülaltay, geçen duruşmalarda tanık olarak dinlenilen yazar Talip Doğan Karlıbel'in Alman emniyetinde çalışmadığını ve tanığın mahkemeyi yanılttığını öne sürdü.  Karlıbel'in kitabında yer verdiği Almanya Tübingen Savcılığın kendisini ''ajan olarak kullamak istedikleri''ne ilişkin belgenin sahte olduğunu ifade eden Gülaltay, şunları kaydetti: ''Bana 'Alman ajanlığı' teklif edildiğini, benim de kabul ettiğimin iftirasında bulunmuştur. Bununla ilgili olarak da kitabında yer verdiği belge programla montaj yapılmış basit bir belgedir. Alman Federal yasalarına göre, Almanya topraklarında, ancak mahkeme kararıyla emniyet teşkilatı ajan kullanabilir. Alman emniyetinin İstanbul'da ajan devşirmesi mümkün değildir. Karlıbel, Mehmet Mazhar Eymür ile irtibatlı olarak yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunu işlemektedir. Yalan söylemektedir.'' Gülaltay, Karlıbel'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da iddialarda bulunduğunu, bu nedenle Ankara Asliye Ceza Mahkemesinde dava görüldüğünü belirterek, bu mahkemeye Federal Almanya yetkili makamlarınca belge gönderildiğini, Karlıbel'in iddialarının yer aldığı belgenin sahte olduğunun anlaşıldığını söyledi. Karlıbel'in Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı gibi kendisiyle ilgili de sahte belge düzenlediğini ifade eden Gülaltay, mahkemenin Karlıbel hakkında ''yalan beyanda bulunmak'' ve ''yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmek'' suçlarından suç duyurusunda bulunmasını istedi. Duruşma, taleplerin alınmasıyla devam ediyor.

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