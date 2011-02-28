T24 LogoT24 Logo
Dünya

1. DÜNYA SAVAŞININ SON GAZİSİ 110 YAŞINDA ÖLDÜ WASHINGTON (A.A)

28 Şubat 2011 11:59

-1. DÜNYA SAVAŞININ SON GAZİSİ 110 YAŞINDA ÖLDÜ WASHINGTON (A.A) - 28.02.2011 - ABD'de 1. Dünya Savaşı'nın son gazisi Frank Buckles 110 yaşında öldü. Washington Post'un, Buckles'ın kızına dayandırdığı haberinde, gazinin, dün West Virginia'daki çiftliğinde yaşama veda ettiği belirtildi. Bu ayın birinde 110. doğumgünü kutlayan Buckles'ın, 16 yaşındayken orduya girmek için yaşı konusunda yalan söylediği, Missourili gazinin, 1. Dünya Savaşı sırasında 1917 ile 1918 yılları arasında hizmet veren yaklaşık 5 milyon Amerikalı arasında yer aldığı kaydediliyor. Buckles ayrıca, 2. Dünya Savaşı sırasında 1941 yılında Manila'da sivil olarak çalışırken, işgalci Japonlar tarafından 38 ay esir alınmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24