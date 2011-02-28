-1. DÜNYA SAVAŞININ SON GAZİSİ 110 YAŞINDA ÖLDÜ WASHINGTON (A.A) - 28.02.2011 - ABD'de 1. Dünya Savaşı'nın son gazisi Frank Buckles 110 yaşında öldü. Washington Post'un, Buckles'ın kızına dayandırdığı haberinde, gazinin, dün West Virginia'daki çiftliğinde yaşama veda ettiği belirtildi. Bu ayın birinde 110. doğumgünü kutlayan Buckles'ın, 16 yaşındayken orduya girmek için yaşı konusunda yalan söylediği, Missourili gazinin, 1. Dünya Savaşı sırasında 1917 ile 1918 yılları arasında hizmet veren yaklaşık 5 milyon Amerikalı arasında yer aldığı kaydediliyor. Buckles ayrıca, 2. Dünya Savaşı sırasında 1941 yılında Manila'da sivil olarak çalışırken, işgalci Japonlar tarafından 38 ay esir alınmıştı.