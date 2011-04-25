-1. DÜNYA ÇOCUK OYUNLARI'NIN AÇILIŞ TÖRENİ ANKARA (A.A) - 24.04.2011 - 1. Dünya Çocuk Oyunları'nın açılış törenine katılan Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, geleceğin dünyasını yönetecek çocukları, çok değerli ailelerini ve yöneticilerini Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Oyunların açılış töreninde bir konuşma yapan bakan Özak, ''Sporun temelindeki yardımlaşma, paylaşma, dostluk, kardeşlik, barış gibi değerler kişinin ve toplumun sosyal gelişimini sağladığı kadar, insanların ve toplumların birbirine yakınlaşmasını sağlar. Bu düşüncelerden ve sporun gelişmişliğin temel bir göstergesi olduğu düşüncesinden hareketle, ülkemiz, son dönemde uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma konusunda çok büyük bir atılım gerçekleştirdi. Geçtiğimiz dönemde pek çok önemli uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptık ve daha pek çoğuna da önümüzdeki dönemde ev sahipliği yapacağız'' dedi. Türkiye'de organize edilen Dünya Basketbol Şampiyonası ile dünya spor kamuoyunun çok büyük takdirlerini kazandıklarını ifade eden Özak, şöyle devam etti: ''Geçtiğimiz ay kış oyunlarında Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük organizasyonunu Erzurum'da başarıyla gerçekleştirdik. Bu yılın temmuz ayında Trabzon'da Avrupa Gençlik Olimpiyatları'na ev sahipliği yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde pek çok önemli organizasyona daha Türkiye olarak ev sahipliği yapacağız. Türkiye'de ve dünyada bir ilk olan ve bugün açılışını yaptığımız çocuk oyunlarını da büyük bir başarıyla gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle, bu organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese, teşekkürlerimi sunuyorum. Bilhassa büyük bir özveriyle gece gündüz çalışarak, kısa bir sürede böyle büyük bir organizasyonun gerçekleşmesini mümkün kılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek Bey'e özel olarak şükranlarımı sunuyorum.'' Türkiye'nin, çocuklar ve gençler için ayrı ayrı bayram kutladığını hatırlatan Bakan Özak, şunları kaydetti: ''Gençliğe ve çocuklara büyük bir önem veren ve dünyada gençlik ve çocuklar için ayrı ayrı bayram kutlayan tek ülke olarak, Dünya Çocuk Oyunları ile dünya çocukları arasında, dostluk, barış ve kardeşlik duygularının gelişimine ve medeniyetlerin birlikteliğine de büyük katkı sağlayacak önemli bir adım atmış oluyoruz. Burada başlayan dostluk ve kardeşlik kıvılcımlarının, çocuklarımızın gönüllerinde büyüyerek yanmaya devam edeceğine inanıyorum. Yarışmaya katılan tüm çocuklarımızın Türkiye'nin ve Ankara'nın güzellikleri ile sporun güzelliklerini bir arada doyasıya tanımaları ve yaşamalarını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Çocuk Oyunları'nın başarıyla geçeceğine ve Türkiye'de ve dünyada sporun gelişmesi, çocuklara sevdirilmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlayacağına inanıyorum.'' -ANKARA VALİSİ YÜKSEL: Ankara Valisi Aladdin Yüksel, Ankara'nın dünyanın gerçek barış elçileri, sevgi çiçekleri çocukları ağırlamaktan dolayı bahtiyar olduğunu söyledi. Bu topraklarda birçok medeniyetler kurulduğunu, değişik inançlar sergilendiğini ve farklı sosyal yaşantılar ortaya konulduğunu vurgulayan Yüksel, ''Bu farklı medeniyetlere, farklı inançlara ve değişik yaşayışlara rağmen bu toprakların ortak paydası hep dostluk, kardeşlik ve barış olmuştur. Ankara bugünde barış bağlamında, müstesna ve tarihi bir günü idrak etmektedir. Dünyanın gerçek barış elçileri, sevgi çiçekleri siz çocukları ağırlamaktan dolayı bahtiyardır'' dedi. -''ATATÜRK'ÜN ARMAĞAN ETTİĞİ...''- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, oyunlar nedeniyle din, dil ve ırk farklılıklarının olmadığı evrensel bir platformda 3 bin çocuğu ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Atatürk'ün armağan ettiği ve 91. yılını kutladıkları 23 Nisan'da sporun birleştirici gücüyle çocuklar için geleceğe yatırım yapmak istediklerini ifade eden Gökçek, şöyle devam etti: ''Şimdi Dünya Çocuk Oyunları adını verdiğimiz bu organizasyonumuzla din, dil ve ırk farklılıkların olmadığı evrensel bir platformda, 13 spor branşında, 90 ülkeden, 3 bin çocuğu ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha evvel Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz birçok organizasyonda Kuzey Kıbrıs-Güney Kıbrıs, Azerbaycan-Ermenistan, Filistin-İsrail gibi problemli birçok ülkeyi ilk defa bir araya getirerek dünya barışı konusunda ilklere imza atan belediyemiz bugün de dünyanın dört bir köşesindeki 90 ülkeden, 3 bin çocuğu bir araya getirerek, dünya barışına verdiği önemi bir kez daha vurgulamaktadır.'' Başkan Gökçek, barış ve kardeşlik şiarıyla düzenledikleri bu oyunların gelecek yıllarda daha da büyüyeceğini, barış, kardeşlik ve dostluğun pekiştiği örnek bir organizasyon olarak, medeniyetlerin beşiği, Anadolu'nun merkezi Ankara'dan tüm dünyaya yayılacağını da sözlerine ekledi.