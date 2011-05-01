-1. DÜNYA ÇOCUK OYUNLARI SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 01.05.2011 - Başkentin ev sahipliğinde 24 Nisanda 90 ülkeden 3 bin çocuğun katılımıyla başlayan 1. Dünya Çocuk Oyunları, Mehmet Ali Erbil'in sunduğu kapanış töreninde Serdar Ortaç'ın söylediği şarkılarla sona erdi. Ankara Spor Salonu'ndaki kapanış töreni, görkemli danslar, müzikler, ışık gösterilerinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün dünyaya armağan ettiği tek çocuk bayramında dünya çocuklarını Ankara'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Gökçek, ''Hep birlikte heyecanlı müsabakalara, centilmence yarışmalara şahitlik ettik. Yeri geldi kıyasıya karşı karşı geldiniz, mücadele ettiniz, ülkenizi en iyi şekilde temsil ettiniz, yeri geldi kol kola eğlendiniz. Ankara'nın güzelliklerini yaşadınız, farklı kültürleri tanıdınız. Biz buna vesile olmaktan büyük mutluluk duyduk'' dedi. Tüm çocukların Ankara'dan güzel anılarla ayrılacağına inandığını ifade eden Gökçek, şöyle konuştu: ''Sizler ülkelerinizin, dolayısıyla dünyanın geleceği, geleceğin de yöneticilerisiniz. Dünya Çocuk Oyunları'nda gördüğümüz manzaralardan sonra eminim ki siz hepiniz dostluğun, barışın, kardeşliğin daimi temsilcileri olacaksınız.'' Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde 24 Nisanda başlayan ve tüm konuk ülkelerden övgüler alan Dünya Çocuk Oyunları'nın uluslararası kardeşliğe damga vurduğunu bildiren Gökçek, bu yıl edinilen tecrübelerle çocuk oyunlarını daha da geliştirip, büyüterek gelecek yıllarda bu organizasyonu devam ettirme arzusunda olduklarını kaydetti. Gelecek yıl Dünya Çocuk Oyunları'na TRT'nin folklor şenliği ile Büyükşehir Belediyesinin masal dünyası kortejinin ekleneceğini belirten Gökçek, şunları söyledi: ''Sevgili Ankaralılar, bu organizasyon Ankara'da yapılan en büyük organizasyon, umarım yüzümüzün akıyla bu organizasyondan çıktık, daha büyüklerini yapmaya talibiz inşallah. Sevgili çocuklar, Ankara'dan bütün dünyaya sevgi ve selamlarımızı götürün. Siz dünyada barışın simgesisiniz, sizleri çok seviyoruz, sizler dünyanın istikbalisiniz. Dolayısıyla Ankara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan itibaren dünya çocuklarının başkenti olacak. Yıllar içerisinde de dünyada Ankara, çocuk şenliği ile anılmaya başlanacak. Biz, gelecek yıllarda sizin küçük kardeşlerinizi yine burada ağırlamaktan mutlu olacağız. Artık her 23 Nisanda dünya çocukları Ankara'da buluşacak, dünyaya Ankara'dan selam gönderecek.'' Organizasyonda emeği geçen başta Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2 bin personeli ve görev alan tüm gösteri gruplarına Ankaralılar adına teşekkür eden Gökçek, ''Ankara ve Türkiye her şeye layık ve en güzelini, en büyüğünü bundan sonra yapmaya devam edecek. Ankara'ya bütün dünyadan selam gönderiyorum'' dedi. -DİĞER KONUŞMALAR- Litvanya Olimpiyat Komitesi Başkanı Natalie Belie de olimpiyat hareketinin en önemli amacının, insanları biraraya getirmek olduğunu belirterek, ''Bu oyunlarda gördük ki, sporun dışında 90 ülkeden gelen birçok çocuk, kaynaştı ve biraraya geldi. Buradan ayrıldığımız için gözlerimiz yaşlı. Çünkü çok güzel arkadaşlıklar kurmuştuk. Ancak mutlu tarafı, gelecek sene 2. Dünya Çocuk Oyunları'nda hep beraber burada olacağız'' diye konuştu. Uluslararası Bocce Federasyonu Başkanı Muhammed Yasin Kafi ise 20 yıldır uluslararası federasyonlarda görev yaptığını ve bugüne kadar 52 uluslararası organizasyonda da çalıştığını ifade ederek, ''Ankara'da son 1 haftadır yaşadığımız özel günler, bana hiç hissetmediğim duygular yaşattı. En önemli olanı ise çocuklar benim bir rüyamı gerçekleştirdi. Bize kardeşliğin ve barışın ne kadar kolay sağlanabileceğini gösterdi. Herkese emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi. Konuşmaların ardından Belie ve Kafi, Gökçek'e birer plaket, Gökçek de Kafi ve Belie'ye oyunların maskotu ''Misket''in plaketini verdi. Daha sonra Dünya Çocuk Oyunları bayrağı, gelecek yıl tekrar çekilmek üzere indirildi. Serdar Ortaç'ın söylediği şarkıların ardından havai fişek gösterisi yapıldı.