1 dolar maaşı var ama dünyanın en zenginleri arasında!

T24 - Teknoloji devi Apple’ın efsanevi patronu Steve Jobs bu yılda 1 dolar maaş alarak servetini genişletti.



ABD’nin en zengin 7’inci adamı Forbes’in zenginler listesinde 6.1 milyar dolarlık serveti ile 42’inci sırada yer alan Jobs, geçirdiği rahatsızlık sonrasında 1997 yılında yeniden şirketin başına geçtiği dönemden beri 1 dolarlık maaş serinsi 2010’da da devam etti.



Geçtiğimiz yıl Jobs’ın liderliğinde 620 milyon dolarlık kazanç elde eden Apple hisseleri ile dünyanın en değerli teknoloji şirketi olmaya hak kazandı. Geçtiğimiz 12 ay içinde yüzde 59 değer kazanan hisseler 1.17 dolar ile 334.90 dolar oldu.



Jobs 1 dolar maaşla yetinirken Apple’ın operasyon şefi Timothy Cook 2010’da 800 bin dolarlık maaşının yanı sıra 5 milyon dolar prim ve hisselerden 52.3 milyon dolar kazanarak yıllık gelirini 59 milyon dolara çıkarttı.



Pankreas kanseri ile savaşan ve önerilen tedavi süresinden altı ay önce iş başı yapan Jobs ilk etapta yatırımcılarda tedirginlik yaratsa Apple tarafından arka arkaya piyasaya sürülen iPod, iPhone devamında da iPad ile yeniden arzu edilen güveni kazandı.



Maaşı düşük olan Jobs’ın serveti ise sahip olduğu 5.5 milyon dolar değerindeki Apple hisselerinden geliyor.





