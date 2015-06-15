1 dolar karşılığında 250 trilyon Zimbabve doları satın alabilirsiniz

Zimbabve Merkez Bankası, yüksek enflasyon nedeniyle değersizleşen ve yıllar önce tedavülden aldırılan Zimbabve dolarının pazartesi gününden itibaren ABD doları ile değiştirilebileceğini açıkladı. Bankanın, 250 trilyon Zimbabve doları için 1 ABD doları ödeyeceği bildirildi.

Zimbabve yönetimi, 2009'da enflasyonun yüzde 230 milyona ulaşmasının ardından ABD doları ve Güney Afrika randı kullanmaya karar vermişti.

Banka yetkilileri, söz konusu adımın para biriminin değiştirilmesi konusunda daha önceden planlanan fakat atılmakta geç kalınan bir adım olduğunu belirtti.

Temiz olması şartıyla tedavülden kalkan paralara koleksiyoncular Merkez Bankasının belirlediği fiyattan daha fazla değer biçiyor.

Dünyaca ünlü müzayede sitesi e-Bay'de 100 trilyonluk Zimbabve doları, 30 ABD doları civarından açık artırmaya sunuluyor.

Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin partisi ZANU-PF içinde ulusal para birimi olan Zimbabve dolarının tekrar kullanılmaya başlanmasını savunanlar bulunsa da Maliye Bakanı Patrick Chinamasa, ABD dolarını kullanmaya devam edeceklerini açıkladı.