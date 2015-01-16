1 Dolar 1 Euro olur mu?



İsviçre Merkez Bankası'nın minimum kur uygulamasını bırakmasının piyasalarda yarattığı kargaşa üçüncü gününe girdi. İsviçre para birimi dünkü rekor yükselişin ardından zayıflarken, Avrupa hisse senetleri ise geriledi. İsviçre'den gelen bu sürpriz hamle, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıda geniş çaplı bir teşvik paketi açıklanması ihtimalini de kuvvetlendirmiş oldu. Avrupa genelindeki eleştirilere yanıt veren İsviçre Merkez Bankası Başkanı Thomas Jordan ise piyasalarda büyük dalgalanma yaratan kararın 'kaçınılmaz' olduğunu savundu. Bir basın açıklaması ile kendini savunan Jordan, "Bu olağanüstü ve geçici karar İsviçre ekonomisinin zarar görmesini engellemek içindi. Karar kaçınılmazdı ve bu önlemi daha fazla erteleyemezdik" dedi.

Bu gelişmeler ile birlikte Yunanistan'da 25 Ocak'ta yapılacak genel seçimler sonrasında Euro'dan çıkmaya varabilecek siyasi sonuçlara ilişkin beklentiler, piyasalarda Euro ile Dolar'ın eşitleneceği beklentisini artırdı. Yatırım bankası Goldman Sachs uzmanları, ABD doları ile Euro'nun yıl sonuna kadar aynı değere ulaşacağını öngörüyor. Goldman Sachs, 1 Euro'nun 2015 sonunda 1.08 dolara düşeceğini, 2016 içinde ise bu iki para biriminin aynı düzeyde olacağı tahmininde bulunuyor.

“Eşitlik 2016'da sağlanır”

Deustche Welle Türkçe Servisi'ne konuşan uzmanlar da, uzun yıllardır tartışılan “1 Dolar 1 Euro olacak” öngörüsünün en geç 2016 yılında gerçekleşeceği tahmininde bulunuyor. Piyasaların Euro ve Dolar'ın eşitlenmesine doğru yol aldığını dile getiren İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan, “Burada vade önemli. 2015 içinde olmasa da 2016'da bu eşitliği göreceğimizi düşünüyorum” diyor. Euro'nun bir para birimi olarak yıllardır sağlıksız bir görüntü verdiğine işaret eden Manukyan, “Dünyada bu kadar farklı ekonomiler ve dolar ile Euro'nun rekabeti sağlıksız bir ortam yaratıyor. Eşitlenme ile nispeten daha stabil bir ortam yaratmak mümkün” diye konuşuyor.

Global Menkul Değerler Kıdemli Analisti Filiz Özcan da gelecek hafta Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımı konusunda önemli bir adım atacağı beklentisinin hızla yükseldiğine dikkat çekiyor. Toplantı öncesinde İsviçre Merkez Bankası'nın aldığı faiz artırımı kararının piyasaları iyice beklentiye soktuğunu anlatan Özcan, “Beklenti Avrupa Merkez Bankası'nın yaklaşık 1 trilyon euroluk devlet tahvili alacağı yönünde” şeklinde konuşuyor. Özcan, Euro ile Dolar'ın eşitlenmesi konusunda ise herhangi bir seviye belirlemediklerini, ancak Euro üzerindeki aşağı yönlü baskının yıl boyunca devam edeceğini kaydediyor.

“Genişleme geçici bir çözüm”

Alman Markı'nın Euro'ya dönüştüğü tarihten bu yana Dolar ile Euro'nun eşitlenme tartışmasının devam ettiğinin altını çizen XTB Menkul Strateji Müdürü Halil Reçber ise, “2000-2001 döneminde kurda 0,80 bantı görülmüştü. Bundan sonraki süreçte de bu banda doğru hareket devam edecek. Son altı ayda kur 1,40'lardan 1,15'e kadar geriledi” diyor. Avrupa Birliği'nin ciddi ve uzun sürecek bir durgunluğa girme ihtimalinin de arttığını öne süren Reçber, “Dolar ile Euro'nun bu ortamda eşitlenmesi doğal olacaktır. Biz de yatırımcılarımıza bu yönde işaretler veriyoruz” diye konuşuyor. Reçber, gelecek hafta toplanacak Avrupa Merkez Bankası'nın 1 trilyon euroya varan bir tahvil alımı kararı vermesinin hata olacağını dile getirerek, “Bu adım ancak geçici bir çözüm sunabilir. Parasal genişleme borsalara yarıyor ama piyasaların sağlıklı işlemesi için yeterli olmuyor” şeklinde konuşuyor.