1 dakikalık saygı duruşu nedeniyle açığa alınan 2 hemşire göreve iade edildi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi hemşireler Günseli Uğur ve Arzu Sert, pandemide yaşamını yitiren sağlık çalışanları için 5 Mart'ta hastane yemekhanesinde 1 dakikalık saygı duruşu düzenledi. Hükümetin sağlık politikalarını da eleştiren hemşireler, aynı gün hastane yönetimi tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden açığa alındı. Açığa alınan hemşireler Günseli Uğur ve Arzu Sert, yaklaşık 7 ay sonra görevlerine iade edildi. Karar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde hemşirelere tebliğ edildi.

Gerekçe: Kalkışmaya teşebbüs

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar imzalı tebligatta, hemşireler hakkında, "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozdukları, devletin oluşturduğu sağlık politikalarına ve sağlık hizmetlerine karşı gelmek suretiyle kalkışmaya teşebbüs ettikleri" gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.

Görevden uzaklaştırılan iki hemşire ise hukuki mücadele başlattı. Ancak dava sonuçlanmadan, iki hemşire, yaklaşık 7 ay sonra rektörlük kararıyla görevlerine iade edildi.

"Hukuksuzluğu sürdüremeyeceğini gördüler"

DEÜ Rektörlüğü'nün hukuksuz uygulamalarını sürdüremeyeceğini görerek uzaklaştırma kararını kaldırmak zorunda kaldığını öne süren SES İzmir Şubesi avukatı Hasan Hüseyin Evin, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:



"Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimi, hukuk tanımazlıkta sınırları fazlasıyla aşmış durumda. Her türlü işlemlerinde tam bir keyfilik ve iş bilmezlik var. Sendikaları ehlileştirme girişimlerinin aracı olarak bu tür baskı ve hukuk dışı uygulamalarda ısrarcılar. Ancak unutulmamalı ki pek çok bedeller ödeyerek bugünlere gelen sendikalar mücadeleden vazgeçmeyecek. SES, güdümlü sendika olmayacak. Sendikal haklara yönelen bu ve benzeri saldırılar ve mobbing niteliğindeki hukuksuz uygulamalar sonlanıncaya ve sorumlular hesap verinceye kadar mücadelemiz devam edecektir.” (ANKA)