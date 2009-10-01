1 dakikalık görüntü için 20 Filistinli serbest

İsrail üç yıldır Hamas'ın elinde bulunan esir askeri Gilad Şalit'in bir dakikalık görüntüsü katşılığında 20 Filistinli kadın tutukluyu serbest bırakmaya başladı.

İsrail ile Gazze Şeridi'ndeki fiili Hamas yönetimi arasında Alman ve Mısırlı aracılarca yürütülen dolaylı görüşmelerde sağlanan anlaşma çerçevesinde, Gazze'de 3 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan İsrail askeri Gilad Şalit'in video görüntülerine karşılık salıverilmesi öngörülen 20 Filistinli kadın tutuklunun ilki serbest bırakıldı.

İsrail Cezaevi İdaresinin isimleri açıklamasının ardından 15 yaşındaki Baraa El Malki dün gece serbest bırakılarak Ramallah yakınındaki Celazon mülteci kampında bulunan evine döndü.

Diğer tutukluların yarın serbest bırakılması ve videonun da İsrail tarafına iletilmesi bekleniyor.

Cinayete teşebbüs suçundan cezaevinde bulunan El Malki, bıçakla yakalanmıştı. El Malki'nin tutukluluk süresi önümüzdeki Kasım ayında doluyordu. Serbest bırakılacaklar arasında adı sayılan Ayat Kaysi'nin ablası Hanaa, "Bu bizim için büyük bir şenlik günü" dedi.

Kaysi de İsrail askerleri tarafından öldürülen nişanlısının intikamını almak amacıyla İsrail'e sızıp saldırı düzenleme amacındaki Filistinli militanlara yardım ve yataklıktan 2007 yılı Kasım'ında tutuklanmıştı. Kaysi, El Fetih'in silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayı'na yardımdan yakalanmıştı ve cezası da 1,5 ay sonra tamamlanıyordu.

Netanyahu döneminde ilk

Malki ile birlikte 20 Filistinli tutuklunun serbest bırakılması, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 31 Mart'ta başbakanlığı üstlendiğinden bu yana gerçekleştirilen bir ilk oldu.

Daha önce Ehud Olmert hükümeti döneminde genellikle Ramazan veya diğer İslami bayramlar sırasında Filistin Yönetimi hükümetine bir jest olarak, gruplar halinde Filistinli tutuklular serbest bırakılmıştı. Ancak bunlar arasında Hamaslı tutuklularla, İsrail içinde cinayetlere karışmış olanlar yer almıyordu.

İsrail güvenlik kabinesi dün ilk kez verilecek ve İsrailli asker Gilad Şalit'in yaşadığını gösteren video görüntüleri karşılığı 20 Filistini kadın tutukluyu salıvermeyi oybirliği ile onaylamıştı. 20 tutuklunun 19'u Batı Şeria'dan, birisi ise Gazze Şeridi'nden. Kadın tutukluların çoğunluğu hapis cezalarının üçte ikisini tamamlamış bulunuyor.

Söz konusu kadınların hiçbirinin herhangi bir İsrailli'nin ölümüne doğrudan karışmadıkları bildirildi.

Hamas zafer kutlaması yapıyor

Hamas, Şalit görüntüsü karşılığnda 20 tutuklunun serbest bırakılmasını Gazze sokaklarında zafer kutlamaları ve camilerden yapılan anonslarla karşıladı.

Örgütün askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın verdiği bilgiye göre serbest bırakılacak kadın tutukluların 4'ü Hamaslı, 5'i de El Fetihli. 3 tutuklunun İslami Cihad üyesi olduğu, birinin Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden, 7'sinin ise bağımsız olduğu bildirildi.

Hamas'ın önde gelen liderlerinden İsmail Rıdvan, El Kuds televizyonuna yaptığı açıklamada, "Siyonist işgal hükümetinin esir asker Şalit'i kurtarmak için Filistin direniş gruplarının taleplerini kabul etmekten ve şartlarını yerine getirmekten başka seçeneğinin olmadığını" belirtti.

Rıdvan, bu başarının Filistin halkıyla Filistin birliğinin hanesine bir artı olarak geçeceğini belirterek, "Bizler ta başından anlaşmanın bütün Filistin halkını kapsamasını istedik. Bu anlaşma aynı zamanda direniş seçeneğinin başarı getirdiğini de gözler önüne seriyor" dedi.

İsmail Rıdvan, yakında kapsamlı bir tutuklu değişimi anlaşmasının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda ise "Bu konuda büyük bir hareketlilik var. Nihai bir anlaşmanın ne zaman olacağıyla ilgili bir şey söylemek için henüz erken. Fakat biz tutuklularımızın en kısa sürede evlerine dönmelerini temenni ediyoruz. Siyonistler anlaşma olmasını istiyorlarsa, öncelikle Filistin halkı nazarında kabul görecek bir anlaşma için çaba gösteren direnişin şartlarını kabul etmeleri gerekir" diye konuştu.

Bir dakikalık görüntü

Hamas liderlerinden Ayman Taha da Alman arabulucunun videoyu seyredip, içeriğini İsrail tarafına aktardığını bildirdi. Hamas yetkililerinin verdiği bilgiye göre video kaydı, son birkaç hafta içinde alındı ve 1 dakikalık bir görüntüden oluşuyor.

Mahmud Zahar ise daha önce Cenevre'de bulunduğu sırada Hamas heyeti ile İsrailli yetkililer arasında toplantı yapıldığı iddialarını yalanladı. Hamas'ın önde gelen isimlerinden Zahar, Hamas içinde siyonist işgal yönetimi ile herhangi bir doğrudan görüşmeyi yasaklayan karar bulunduğunu belirtti. Zahar, tutuklu değişimine ilişkin görüşmelerin Alman ve Mısırlı aracılarla yapıldığını bir kez daha yineledi. Zahar, Hamas heyeti ile Mısır İstihbaratı Başkanı Ömer Süleyman arasında geçen günlerde ulusal diyalogla ilgili görüşmelerin de olumlu ve başarılı geçtiğini vurguladı.