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1 dakikada iş yerini soyan şüpheli kameradan yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Ferhat Ali A

12 Şubat 2018 15:40

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Ferhat Ali A. (29), girdiği iş yerindeki televizyon ve bilgisayarı 1 dakikada çaldı. İş yerinin güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan şüpheli, tutuklandı.
Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi\'nde meydana geldi. İş yerinin kapısını kırarak içeri giren Ferhat Ali A., duvardaki televizyon, masa üzerindeki diz üstü bilgisayarı 1 dakika içeresinde çaldı. Hızla hareket edip elektronik eşyaları götüren zanlı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İş yeri sahibi Mehmet Tufan Temiz, soyulduğunu fark edince polisi aradı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığın olduğu iş yerine giderek güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Ekip, görüntüden, televizyon ve bilgisayarı çalan kişinin hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Ferhat Ali A. olduğunu belirledi. Ferhat Ali A., ekiplerin çalışmasıyla yakalandı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, suçunu kabul ederek, çaldığı eşyaları bir kişiye sattığını itiraf ettiği öğrenildi. Ferhat Ali A. nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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