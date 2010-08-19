-1 DAKİKADA 3 İTFAİYE KAMYONUNU 18 METRE ÇEKTİ BUDAPEŞTE (A.A) - 19.08.2010 - Macaristan'da 41 tonluk 3 itfaiye kamyonunu 18 metre çeken Macar Zsolt Sinka, Guinness rekorlar kitabına girmeye hak kazandı. 29 yaşındaki Zsolt Sinka'nın, toplam 41 ton ağırlığındaki birbirine bağlı 3 itfaiye kamyonunu fazla zorlanmadan 1 dakika içinde 18 metre çektiğini açıklayan Guinness'in Macaristan temsilcisi, Macar Sinka'nın rekorlar kitabına gireceğini açıkladı. 3 ay boyunca çalışarak bu rekoru kırdığını söyleyen Sinka, bundan böyle daha pek çok alanda yeni denemelerle Guinness rekorlar kitabına girmeyi hedeflediğini belirtti.