1 dakika süren Ayvalıtaş duruşması 18 Ocak 2016’ya ertelendi

Gezi eylemleri sırasında İstanbul Ümraniye’de araba çarpması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş’ın ölümüyle ilgili dava Kartal Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 1 dakikada görüldü. Duruşma 18 Ocak 2016’ya ertelendi.

Taraf’ın haberine göre, duruşma öncesinde yine aileye zorluk çıkarılırken sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş ve Cengiz Aktaş tutuksuz yargılanıyor. Mehmet’in ağabeyi Muharrem Ayvalıtaş ve aile yakınları duruşma salonunun bulunduğu noktaya alınmadı.

Hakim: “1 dakikalık açacağım”

Hakim bilirkişi keşfi ile ilgili raporu gelmediği için 1 dakikalık oturum açacağını ve sadece baba ile avukatların duruşma salonuna alınmasını talep ettiği belirtildi.

Bunun dışında diğer aile üyeleri içeriye alınmayacağı bildirilirken, avukatların başvurusu sonucu diğer aile üyeleri de mahkemeye alındı. Duruşmada sanık Mehmet Görkem Demirbaş hazır bulundu. Avukat Sevgi Evren “Olayda üçüncü bir araç olduğunu ve bunun tespit edilmesini, olaya ilişkin bilirkişi tespitlerinin yenilenmesini istiyoruz. Sanıklar Demirbaş ve Aktaş’ın tutuklanmasını talep ediyoruz” dedi. Evren izleyicilerin adliye bahçesine alınmadığını ve ailenin duruşma salonuna alınmaması yönünde güvenlik amirinin kendilerine durum ilettiğini belirterek duruşma aleniyetine aykırı hareket edildiğini belirtti. Evren, duruşma salonunda silahlı polisin bulunduğunu ve itirazlarımız üzerine polisin kaçarak uzaklaştığını söyledi.

Avukat Rana Genişkaya sanıklardan Cengiz Aktaş’ın duruşmalara gelmediğini belirterek bununla ilgili zorla getirilmesini istedi. Savcılık avukatların taleplerini reddetti.

Mahkeme sanıkların tutuklanmalari yönündeki talebi reddetti. Bilirkişi raporunda yer alan üçüncü araçla ilgili yeniden bir değerlendirme yapılmasına, duruşmanın 18 Ocak 2016 tarihine saat 09.30’a ertelenmesine karar verildi.

Mahkeme sonrası aileden açıklama

Duruşma sonrası Ayvalıtaş ailesi adliye önünde açıklama yaptı.

Baba Ali Ayvalıtaş şunları söyledi: “Burası Adliye değil cehennem Sarayı. Adliyenin dışındaki yakınlarımız içeriye alınmıyor. Bize zulüm yapılıyor. Herkes oturup bir düşünsün benim yaşadıklarımı onlar yaşasa ne yapar. Koltukları için oyları için katliamlar yaptılar. Bugün yaşadıklarımı unutmayacağım. Kızımı oğlumu içeriye alamadım” Avukat Rana Genişkaya ise “Bizim müracaatımız sonucu aile içeriye alındı” dedi.