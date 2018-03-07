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1 çocuk annesi kadın intihar etti

Mesut IŞIK-Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 1 çocuk annesi 31 yaşındaki Hülya Uğuz başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti

07 Mart 2018 00:24

Mesut IŞIK-Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, 1 çocuk annesi 31 yaşındaki Hülya Uğuz başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.
Olay akşam saatlerinde, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 614 Sokak\'ta Uğuz ailesine ait evde meydana geldi. Hülya Uğuz evde kimsenin olmadığı sırada başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyan apartman sakinleri polise haber verdi. Olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. Polisle birlikte eve giren 112 Acil ekibi, Hülya Uğuz\'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hülya Uğuz\'un cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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