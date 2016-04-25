1 çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu!

Antalya Muratpaşa'nın Güvenlik Mahallesi'nde oturan ve bir giyim mağazasında çalışan Fatoş K.'nın işe gelmemesi ve telefonuna cevap vermemesi üzerine iş arkadaşları durumu kadının yakınlarına bildirdi. Eve giden yakınları, Fatoş K.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Soruşturma kapsamında genç kadının eşi Osman K., gözaltına alındı.

NTV'de yer alan habere göre, polis ekiplerinin yaptığı incelemede kadının boğazında morluklar olduğu ve evdeki eşyaların dağıtıldığı belirlendi. 3 yaşında bir kız çocuğu annesi genç kadının cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.