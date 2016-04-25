T24 LogoT24 Logo
Gündem

1 çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu!

Genç kadının eşi gözaltına alında

25 Nisan 2016 16:50

Antalya Muratpaşa'nın Güvenlik Mahallesi'nde oturan ve bir giyim mağazasında çalışan Fatoş K.'nın işe gelmemesi ve telefonuna cevap vermemesi üzerine iş arkadaşları durumu kadının yakınlarına bildirdi. Eve giden yakınları, Fatoş K.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Soruşturma kapsamında genç kadının eşi Osman K., gözaltına alındı.

NTV'de yer alan habere göre, polis ekiplerinin yaptığı incelemede kadının boğazında morluklar olduğu ve evdeki eşyaların dağıtıldığı belirlendi. 3 yaşında bir kız çocuğu annesi genç kadının cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ETİKETLER

kadın cinayetiantalyafatoş k

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24