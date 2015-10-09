1 buçuk yıl hapis cezası verilen sahte doktor, 'mesleğine' devam etti!

Van, Ankara ve İstanbul’da 9 yıldır farklı dallarda doktorluk yapan Burak Uysal’ın sahte diplomalar düzenlediği ortaya çıktı. Lise ve özel bir üniversitede derslere 'hoca' olarak girdiği de tespit edilen Uysal’a ‘sahte belge düzenlemekten’ yalnızca 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Cezaya rağmen ‘doktorluk’ yapmaya devam eden Uysal hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı.

Vatan’da yer alan habere göre; akıl almaz sahtekarlık üç yıl önce Burak Uysal’ın işyeri hekimliği belgesinin yenilenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurmasıyla ortaya çıktı. Bakanlığın sahte doktor Uysal’ın hekimlik bilgilerini teyidi için yaptığı araştırmada Burak Uysal’ın YÖK’te denkliğini aldığı Toronto Üniversitesi Tıp Fakültesi diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı.

Van’da 6 yıl ‘sahte doktor’ olarak çalıştı

Bu gelişme üzerine 2012 yılında Türk Tabipler Birliği konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Geriye dönük tarama yapan Tabipler Birliği, Burak Uysal’ın Van Tabipler Odası’na kaydının olduğunu tespit etti. Yapılan taramada Uysal’ın 2006 yılında özel bir hastanede psikiyatri uzmanı olarak 6 yıl çalıştığı ortaya çıktı. Burak Uysal’ın Van Tabipler Odası’na ve çalıştığı kuruma verdiği Akdeniz Üniversitesi’ne ait tıp fakültesi diplomasının da sahte olduğu anlaşıldı.

Türk Tabipler Birliği’nin suç duyurusu üzerine açılan davada mahkeme sahte doktor Burak Uysal’a sadece ‘sahte belge düzenlemekten’ 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ancak mahkeme hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Bu karar üzerine sahte doktor Burak Uysal, ‘mesleğini’ yapmaya devam etti. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü de devreye girdi. Soruşturmanın 2014 yılında sonuçlanmasının ardından bir süre ortalıkta görünmeyen sahte doktor Burak Uysal’ın İstanbul Tabipler Odası’na da üye olduğu ortaya çıktı. İstanbul Tabipler Odası’na 54244 sayısı ile kayıt yaptıran Uysal’ın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne ait sahte diploma ile de iş başvuruları yaptığı da tespit edildi.

Ambulans doktoru da olmuş

Burak Uysal’ın, İstanbul’da özel ambulans hizmeti veren büyük bir firmada doktor olarak çalışmaya başladığı belirlenince kısa süre burada çalışan sahte doktorla ilgili firmanın İstanbul Tabipler Odası’na başvurarak araştırma yapması üzerine sahtekarlık bir kez daha ortaya çıktı. Tabipler Odası, yaptığı incelemede Uysal’ın diplomasının sahte olduğunu belirledi. Bunun üzerine Uysal işten ayrılarak ortadan kayboldu.

Sağlık lisesinde ders verdi

Ürettiği sahte belgelerle birçok yere iş başvurusunda bulunan Burak Uysal eğitim alanında da şansını denedi. Ankara Üniversitesi’nden ‘eğitim verebilir’ şeklinde sahte belge düzenleyen Burak Uysal, İstanbul Anadolu yakasında bulunan özel bir Sağlık Anadolu Meslek Lisesi’nde ‘farmakoloji uzmanı’ olarak ders vermeye başladı. Altı ay derslere giren Burak Uysal yaşanan sıkıntılar sonrası buradan da ayrıldı. Uysal, çalışma izni bittiği için işten ayrıldığı yönünde belge düzenleyerek iş başvuruları yapmaya devam etti.

Ankara’da iki soruşturması var

Daha önce hapis cezası verilen ve cezası ertelenen Burak Uysal hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da iki ayrı soruşturmanın yürütüldüğü ortaya çıktı. Gelişmeler üzerine sahte doktor Burak Uysal kayıplara karıştı.

Kanada Toronto Üniversitesi Tıp Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin sahte diplomalarını kullanan Burak Uysal, özel bir üniversitede Yardımcı Doçent olarak Farmakoloji ve Sağlık Lisesi’nde de farmakoloji uzmanı olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Üniversitede Yrd. Doçent oldu!

Burak Uysal’ın son olarak özel bir sağlık merkezine yaptığı başvuruda ‘Yardımcı doçent’ unvanı ile özel bir üniversitede beş yıl ‘farmakoloji’ dersi verdiğini kanıtlar belge sunması dikkat çekti. Vatan Gazetesi olarak özel üniversite ile yaptığımız görüşmelerde kurum önce Burak Uysal’ın ders verdiğini kabul etti ancak daha sonraki görüşmelerde bu isimde bir doktorun kurumlarında çalışmadığını bildirdi.