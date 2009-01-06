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Dünya

1 bebek, 5 baba adayı

Fransa Adalet Bakanı Rachida Dati, yasal hakkı olan 18 haftalık izni kullanmayarak en kısa zamanda işinin başına döneceğini açıkladı.

06 Ocak 2009 02:00

Fransa Adalet Bakanı Rachida Dati, yasal hakkı olan 18 haftalık izni kullanmayarak en kısa zamanda işinin başına döneceğini açıkladı.

Fransa’nın, 2 Ocak’ta babasını açıklamadığı Zahra isminde bir kız çocuğu dünyaya getiren Fas kökenli ve bekâr Adalet Bakanı Rachida Dati (43), doğum sonrası yasal hakkı olan 18 haftalık iznini kullanmıyor. Bakanlık sözcüsü, sezaryenli doğuma rağmen Dati’nin dosyalarının başında olduğunu ve en kısa zamanda göreve döneceğini açıkladı.
Bir süreliğine Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin en çok desteklediği bakanlardan olduktan sonra “gözden düştüğü” söylenen Dati’nin, görevde kalacağı da ima edilmiş oldu. Bir söylenti, Dati’nin Adalet Bakanlığı’ndan alınıp, ikinci sınıf bir görev olarak kabul edilen Konut ve Aile Bakanlığı’na getirileceği şeklindeydi. Dati’nin Elysee Sarayı’nda yarın düzenlenecek bakanlar kurulu toplantısına katılacağı belirtiliyor. Dati, basın mensuplarına birkaç kez “özel hayatının çok karmaşık oluşu nedeniyle” babanın adını veremediğini belirtmişti.

İşte beş baba adayı

Çocuğun babasının kimliği sır olmaya devam ederken, ortaya atılan spekülasyonlar devam ediyor. Listeye katılan yeni isim Sarkozy’nin küçük kardeşi François. İnternet haber sitesi “La Poste”, babanın ismiyle ilgili tahminleri konu alan bir anket başlattı. Okurların işaretlemesi için sıralanan isimler söyle:
1) François Sarkozy: 47 yasında ve evli. Çocuk doktoru olan kardeş Sarkozy’nin adından söz edilmesinin en önemli nedeni Dati’nin, Noel gecesini Sarkozy’lerin annesi André Mallah’in evinde geçirmesi.
2) Jose Maria Aznar: Eski İspanya başbakanı. Aznar, başlangıçta da iddiayı şiddetle yalanlamıştı.
3) Henri Proglio: Sigortacı ve işadamı. Dati’nin yakın dostu. Gönül ilişkisinin bir süre önce bittiği belirtiliyor
4) Dominique Desseige: Sarkozy’nin 2007’de seçim zaferini dostlarıyla kutladığı Champs Elysées’deki Fouquet’s restoranının sahibi.
5) Bernard Laporte: Spor Bakanı ve Fransız ragbi milli takımı eski antrenörü.

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