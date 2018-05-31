1 bakan ve 4 milletvekiliyle hayır protokolü töreni

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de hayırsever işadamı Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş\'ın kayınpederi Osman Ulubaş\'ın yaptıracağı anaokulu, ilkokul ve spor salonu için Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve 4 milletvekilinin katılımıyla protokol imzalandı.

Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi\'nde yaptırılacak 8 derslikli anaokulu, 24 derslikli ilkokul ve spor salonunun protokolü Kayseri Valiliği\'nde düzenlenen törenle imzalandı. Törene Vali Süleyman Kamçı, Ak Parti milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, İsmail Tamer ve Sami Dedeoğlu ile il protokolü ile Ak Parti Kayseri milletvekili adayları katıldı.

Bugüne kadar fen lisesi, sağlık ocağı, okul, cami, kuran kursu olmak üzere 6 hayır eseri yaptıran sanayici Osman Ulabaş, \'\'Allah ömür verirse, bu okulu tamamlamadan ölmek istemiyorum\'\' dedi. Osman Ulubaş, yanında oturan damadı Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş\'ı da göstererek, \"Bazıları bana, \'Elitaş senin mirasçın. Hayır eseri yaptırırken, ondan izin alıyor musun?\' diye espri yapıyorlar \'\'diye espri yaptı. Mustafa Elitaş ise, \"Para senin ve kızının. İstediğin hayırı elbette yaparsın. Hatta yeni kurulan Kayseri Üniversitesi\'ne bir fakülte binası yaptırırsan çok yerinde olur\'\' şeklinde cevap verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise, \"Hayırlı bir iş için buradayız. Güzel işler için bir araya geliyoruz. Doğduğu, yaşadığı topraklarla ödeşen bir çok zenginiz var. Allah onlardan razı olsun. Üniversite, okul, sağlık ocağı, cami başta olmak üzere çok sayıda sosyal donatı yaptırıp, Kayseri\'ye bağışlıyorlar. Onun için Kayseri hayırseverler şehri olarak anılıyor\'\' şeklinde konuştu.

Kayseri\'nin Melikgazi ilçesi, Köşk mahallesinde Osman Ulubaş adını taşıyacak 3 hayır eserinin yaklaşık 12 milyon liraya mal olacağı ifade edildi.

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