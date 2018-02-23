1 aydır tek bir çivi bile çakılmadı; Kabataş'ta denizi dolduran 'Martı Projesi' 'kara'da durdu

Kabataş'ta 'martı' şeklinde olması nedeniyle kamuoyunda 'Martı Projesi' olarak bilinen "Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi" projesi inşaatı, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan kara bölümüne izin çıkmadığı için durdu.

Edinilen bilgiye göre, proje alanında yaklaşık 1 aydır tek bir çivi bile çakılmadığı belirtildi. Havadan görüntülenen ve işçilerin olmadığı şantiye alanında şu anda sessizlik hakim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerinden edinilen bilgiye göre ise çalışmaların deniz tarafında tamamlandığı, kara tarafında ise kurul onayı beklendiği, projenin iptal edilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi. 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan projenin inşaatının devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.



Mimar Hakan Kıran tarafından 2005 yılında tasarlanan projeye daha sonra metro ilavesi kararı verilerek 28 Temmuz 2016 yılında başlanmıştı. Fındıklı Molla Çelebi Camii'nin kuzey tarafından başlayıp Kabataş Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'ne bitişik balıkçı barınağını da içine alan çalışmalarda önce yaklaşık 650 metre boyunca denize kazıklar çakılarak kıyı kısmı deniz üzerinde yaklaşık 20 metre genişletilmişti. Projede yer alan 4 iskelenin yapılması için de denize yüzlerce kazık çakılmıştı. İskelelerin betonarme bölümleri ise geçtiğimiz yılın sonunda tamamlanmıştı.

Bir aydır tek bir çivi bile çakılmıyor



Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi projesinde çalışmalar hızla ilerlerken, çevre sakinleri, yaklaşık 1 ay önce bölgedeki çalışmalar durduğunu ifade etti. Daha önce hummalı bir çalışmanın sürdüğü alanda şu anda çalışmayan birkaç iş makinesi park halinde dururken işçiler de alanı terk etti. Haftalardır proje alanında tek bir çivinin bile çakılmadığı öğrenildi. Projenin akıbetinin ne olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Bölgede şu anda sadece Kabataş-Mahmutbey metro hattıyla ilgili çalışmaların devam ettiği görüldü.



Öte yandan duran projeyle ilgili tanıtım faaliyetleri de sürüyor. İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin, bölgenin hemen yanında açtığı "Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi " tanıtım ofisinde proje hazırlanan maketlerle tanıtılmaya devam ediliyor.

Projede neler var

Proje kapsamında yaklaşık 90 bin metrekarelik alanın yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Projede deniz otobüsü, vapur ve deniz otobüsü iskeleleri yenilenecek.Projede otomobillerin geçtiği yol, yer altına alınıp tüm entegrasyon bu alanda sağlanacak.Proje ile Kabataş İskelesi, Kabataş-Taksim füniküler hattı ve yapımına başlanan Mahmutbey-Kabataş metro hattı entegre olacak. Projeye göre, bölgede büyük eksiklik olan meydan ihtiyacı karşılanıp 10 bin metrekarelik bir meydan oluşturulacak. Altta ve üstte geçiş alanlarını kullanacakların ihtiyaçlarını karşılayacak büfe, pastane, gazete bayii gibi üniteler yapılması planlanıyor.

Yapıcı: 2006 ile alakası yok

Mimarlar Odası Kent Danışma Kurulu Sekreteri Mimar Mücella Yapıcı ise Koruma Kurulu kararının daha sonradan alınması konusuna başından beri itiraz ettiklerini belirterek " Bu kararların sonradan alınması zaten projeyi yasal yapmıyor. 2006 yılındaki proje bu değildi. Kültür Bakanlığı 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun vereceği karar için inşaatın kara bölümü durdu.Biz zaten projeye karşı dava açmıştık" dedi.

İBB: Projenin iptal edilmesi söz konusu değil



İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre ise çalışmaların deniz tarafında tamamlandığı, kara tarafında ise tüm çalışmalarda olduğu gibi koruma kuruul onayının beklendiği, projenin iptal edilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi. (DHA)