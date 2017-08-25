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1 aydır kapalı olan TEM’in Bolu geçişinin İstanbul yönü açıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli’ni de kapsayan Abant ve Kaynaşlı kavşakları arası İstanbul yönünde 1 aydır devam eden üst yapı yenileme çalışmaları sona erdi, yol trafiğe açıldı

25 Ağustos 2017 14:33

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli’ni de kapsayan Abant ve Kaynaşlı kavşakları arası İstanbul yönünde 1 aydır devam eden üst yapı yenileme çalışmaları sona erdi, yol trafiğe açıldı.
Bayram tatilinde yoğunluğun en fazla yaşanacağı yerlerden biri olan TEM yolunun Bolu Dağı geçişi 1 ay önce üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmıştı. Bayram öncesi tamamlanan çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Abant ve Kaynaşlı kavşağı arasına yerleştirilen dubalarla kapatılan yol Karayolları ekiplerinin dubaları kaldırmasıyla tekrar açıldı. Karayolları ekipleri kapatılan İstanbul yönünü gösteren İstanbul tabelalarını da yeniden açtı.

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