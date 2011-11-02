-1 ayda 9 maç İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - Futbolda Türk Milli Takımları, kasım ayında çeşitli yaş kategorilerinde 9 maç yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Türk Milli Takımlarının kasım ayında çeşitli yaş kategorilerinde kesinleşmiş olarak erkeklerde 8, bayanlarda da 1 olmak üzere toplam 9 maç oynayacağı bildirildi. Yoğun maç trafiği, 21 Yaş Altı Milli Takımı ile başlayacak. 2013'te İsrail'de düzenlenecek UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmak isteyen Ümit Milli Takım, gruptaki 5. maçında İtalya ile karşılaşacak. 10 Kasım'daki maç İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. 19 Yaş Altı Milli Takımı da 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda 3 maç oynayacak. Eskişehir'de oynanacak maçlarda 19 Yaş Altı Milli Takımı ilk olarak, 11 Kasım'da Lüksemburg ile karşılaşacak. Genç millilerin gruptaki ikinci maçı Gürcistan ile 13 Kasım'da, üçüncü ve son karşılaşması ise Polonya ile 16 Kasım'da yapılacak. Polonya ve Ukrayna'da organize edilecek 2012 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için son engel olan Hırvatistan'ı geçmek isteyen A Milli Takım, 4 gün arayla 2 play-off maçı oynayacak. Hırvatistan'ı 11 Kasım Cuma akşamı Türk Telekom Arena'da ağırlayacak milliler, 15 Kasım Salı günü de başkent Zagreb'de Hırvatistan ile rövanş maçı yapacak. A2 Milli Takımı, 14 Kasım'da Antalya'da Uluslararası Challenge Trophy turnuvası kapsamında ilk maçını Norveç A2 Milli Takımı ile oynayacak. 2013 Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. Grup'ta yer alan Kadın Milli Takımı, 23 Kasım'da İzmir'de Romanya Milli Takımı ile gruptaki 5. maçında karşılaşacak. 17 Yaş Altı Milli Takımı ise 29 Kasım'da Belçika ile deplasmanda hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Bu arada, 16 Yaş Altı Milli Takımı, 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek Nike Friendlies turnuvasında mücadele edecek.