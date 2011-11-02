T24 LogoT24 Logo
Spor

1 ayda 9 maç İSTANBUL (A.A) 

02 Kasım 2011 16:02

-1 ayda 9 maç İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - Futbolda Türk Milli Takımları, kasım ayında çeşitli yaş kategorilerinde 9 maç yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Türk Milli Takımlarının kasım ayında çeşitli yaş kategorilerinde kesinleşmiş olarak erkeklerde 8, bayanlarda da 1 olmak üzere toplam 9 maç oynayacağı bildirildi. Yoğun maç trafiği, 21 Yaş Altı Milli Takımı ile başlayacak. 2013'te İsrail'de düzenlenecek UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmak isteyen Ümit Milli Takım, gruptaki 5. maçında İtalya ile karşılaşacak. 10 Kasım'daki maç İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. 19 Yaş Altı Milli Takımı da 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda 3 maç oynayacak. Eskişehir'de oynanacak maçlarda 19 Yaş Altı Milli Takımı ilk olarak, 11 Kasım'da Lüksemburg ile karşılaşacak. Genç millilerin gruptaki ikinci maçı Gürcistan ile 13 Kasım'da, üçüncü ve son karşılaşması ise Polonya ile 16 Kasım'da yapılacak. Polonya ve Ukrayna'da organize edilecek 2012 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için son engel olan Hırvatistan'ı geçmek isteyen A Milli Takım, 4 gün arayla 2 play-off maçı oynayacak. Hırvatistan'ı 11 Kasım Cuma akşamı Türk Telekom Arena'da ağırlayacak milliler, 15 Kasım Salı günü de başkent Zagreb'de Hırvatistan ile rövanş maçı yapacak. A2 Milli Takımı, 14 Kasım'da Antalya'da Uluslararası Challenge Trophy turnuvası kapsamında ilk maçını Norveç A2 Milli Takımı ile oynayacak. 2013 Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. Grup'ta yer alan Kadın Milli Takımı, 23 Kasım'da İzmir'de Romanya Milli Takımı ile gruptaki 5. maçında karşılaşacak. 17 Yaş Altı Milli Takımı ise 29 Kasım'da Belçika ile deplasmanda hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Bu arada, 16 Yaş Altı Milli Takımı, 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek Nike Friendlies turnuvasında mücadele edecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24