1 ayda 246 bin 242 kişi işsiz kaldı

Türkiye'de sadece bir ayd 246 bin 242 kişi işsiz kaldı. İşten çıkarılmaların en çok olduğu sektör de turizm oldu.

Cumhuriyet'in haberine göre, mevsimsellikten arındırılmış verilere göre Eylül 2016’da sigortalı ücretli çalışan sayısı Ağustos 2016’ya göre 9 bin artarken, kamu çalışanı sayısı 64 bin, KOBİ çalışanı sayısı ise 50 bin azaldı.

Ağustos 2016 ile Eylül 2016 arasındaki bir aylık sürede 246 bin 242 çalışan sigortalı işini kaybetti. Bu çalışanların 127 bin 694’ü eğitim sektöründe faaliyet gösteriyordu. Aynı dönemde insan sağlığı hizmetlerinde faaliyet gösteren 7 bin 257 kişi de işinden oldu.

Ankara ilk sırada

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Eylül 2016 verilerinden derlediği verilere göre, Ankara, 4/c kamu çalışanı sayısı en fazla azalan il oldu. 4/c kamu çalışan sayısı Ankara’da Ağustos - Eylül 2016 arasında 13 bin azaldı.

Eylül 2016’da sigortalı ücretli kadın istihdamında Eylül 2015’e göre 53 bin artış (yüzde 1.4) gerçekleşirken, mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Ağustos 2016’ya göre 3 bin azalış gerçekleşti.

Eylül 2016’da imalat sanayiinde istihdam edilen sigortalı ücretli kadın sayısında Eylül 2015’e göre 24 sektörün 10’unda artış, 14’ünde azalış yaşandı. 24 sektörün toplamında Eylül 2015’e göre 16 bin, mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Ağustos 2016’ya göre 2 bin azalış gerçekleşti. Eylül 2016’da sigortalı ücretli kadın istihdamında Eylül 2015’e göre 81 ilin toplamında 53 bin istihdam artışı, mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Ağustos 2016’ya göre 3 bin istihdam azalışı gerçekleşti.

Eylül 2015’te 360 bin 534 olan konaklama sektörü çalışan sayısı 2016’nın aynı döneminde yüzde 17.5 düştü. Seyahat acentaları alanında da çalışan sayısında yüzde 14’lük düşüş yaşandı. Son 1 yılda turizmdeki krizin de etkisiyle Antalya’da 15 bin 500 kadın çalışan işinden oldu. Bu da yüzde 30’luk düşüş anlamına geliyor.