1 asker ve 2 korucuyu şehit eden PKK'lı teröristler öldürüldü

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Hani ilçesinde çıkan çatışmada, PKK\'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin 1 asker ve 2 güvenlik korucusunun şehit edilmesi eylemlerini gerçekleştirdiği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmaların ardından Hani ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Güvenlik güçleri Aşağıturalı Köyü yakınlarında PKK\'lı teröristlerle sıcak temas sağladı. Çatışmada, 2 terörist öldürüldü. Teröristlerle birlikte M-16 piyade tüfeği, AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 dolu M-16 şarjörü, 4 dolu AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 3 el bombası ve 1 el dürbünü ele geçirildi.

1 ASKER VE 2 KORUCUYU ŞEHİT ETMİŞLER

Teröristlerin, 19 Mart 2018\'de Hani ilçesi Topçular köyü karayolu güzergahındaki Şekale Tepe mevkiinde Uzman Çavuş Sergen Çakmak ve gönüllü güvenlik korucusu Yaseddin Opçin ile 30 Mayıs 2018 tarihinde Topçular- Yukarıturalı köyü yol ayrımında güvenlik korucusu Emrah Tezgel’in şehit edilmesi eylemlerini gerçekleştirdiği belirlendi. Teröristlerin ayrıca, 29 Mayıs 2018 günü Topçular Köyü karayolu Şekale Tepe mevkiinde 42 DFL 52 plakalı kamyonu da ateşe verdikleri saptandı.

​Teröristlerle bölgede işbirliği yapan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirilirken, bölgede operasyonların aralıksız süreceği kaydedildi.



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