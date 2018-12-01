1 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Ayhan Akman: \"Galatasaray şampiyonluğun en büyük adaylarından\"

\"Şampiyonluk yarışı 3 takım arasında geçecektir\"

\"Galatasaray\'da mental ve fiziksel yıpranma çok fazla oluyor\"

\"Tarihte kimsenin almadığı cezayı Fatih Terim aldı\"

\"Forvete 1 ya da 2 oyuncu şart\"

\"Galatasaray deplasman problemini Beşiktaş maçında atlatacaktır\"

\"Gomis önemli bir kayıp\"

\"Galatasaray\'ın en az problemi kalesinde\"

\"Ozan Kabak\'ın önü açık\"

\"Lucescu\'nun hocalığını tartışmak çok doğru değil\"

\"Hedeflerim büyük\"

SPOR TOTO SÜPER LİG

16.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Antalyaspor - Göztepe (Antalya)

19.00 Kayserispor - Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

GALATASARAY

19.05 Sarı-kırmızılılar, derbi öncesi son çalışmasını Türk Telekom Stadyumu\'nda basına açık gerçekleştirecek.

BEŞİKTAŞ

17.00 Siyah-beyazlılarda derbi karşılaşmasının hazırlıkları tamamlanacak.

FENERBAHÇE

- Dünü izinli geçiren sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlayacak.

TRABZONSPOR

10.00 Bordo-mavili kulübün 2 gün sürecek olağan genel kurulu başlayacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu, seçime tek aday olarak girecek.

SPOR TOTO 1. LİG

13.30 Altay - Altınordu (İzmir Atatürk)

13.30 Boluspor - Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor (Yeni Eskişehir)

16.00 Balıkesirspor Baltok - Denizlispor (Balıkesir Atatürk)

TFF 2\'nci ve TFF 3\'üncü Lig\'de 15\'inci hafta maçları oynanacak.

BASKETBOL

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Karadağ ile oynayacağı maç için bu ülkeye hareket edecek.

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi -

14.00 Gündoğdu Adana Basketbol - Kırçiçeği Bodrum (Menderes)

14.00 OGM Ormanspor - İstanbul Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray (Kadir Has Kongre Merkezi)

VOLEYBOL

- Vestel Venus Sultanlar Ligi -

14.00 THY - Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)

16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Beşiktaş (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

17.00 Fenerbahçe - Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

17.30 Nilüfer Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

HENTBOL

- 2019 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri -

22.00 Azerbaycan - Türkiye