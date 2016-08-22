1 altın, 3 gümüş, 4 bronz madalya; işte tüm branşlarda Türkiye'nin Rio karnesi

Brezilya'nın Rio de Janerio kentinin ev sahipliğini yaptığı 2016 Olimpiyat Oyunları'nı Türkiye 4 bronz, 3 gümüş, 1 altın toplam 8 madalya ile kapattı. 121 madalyayla ABD'nin 1. olduğu sıralamada, 67 madalyaylı Büyük Britanya ikinci, 70 madalyalı Çin üçüncü oldu.

5 madalya ile Türkiye'nin en başarılı olduğu branş güreş oldu. Türkiye'ye diğer madalyalar tekvando, halter ve engelli koşuda geldi.

Güreşte 5 madalya

Taha Akgül'ün serbest güreş 125 kiloda İranlı Nemat Ghasemi'yi 3-1 mağlup ederek Türkiye'nin tek altın madalyasını kazandırdı.

Selim Yaşar da, altın mücadele için finalde Rus Abdulrashid Sadulaev ile karşı karşıya geldi. Sadulaev'e 5-0 kayeden Selim Yaşar Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.

Bir diğer gümüş madalya erkekler grekoromen 130 kiloda finalde Kübalı Mijaín López'e 6-0 kaybeden Rıza Kayaalp'ten geldi.

Erkekler grekoromen stil 98 kiloda Cenk İldem, Rumen Alin Alexuc Ciurariu'yu 4-0 yenerek bronz madalyayı kazandı.

Serbest güreşte 74 kiloda Soner Demirtaş azak rakibi Galymzhan Usserbayev'i 6-0 yenerek bronz madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.

Halterde tek gümüş madalya

Türkmenistan asıllı Milli halterci Daniyar İsmayilov, koparmada ilk hakkında 156, ikincisinde 160, üçüncüsünde 163; silkmede ise ilk hakkında 181, ikincisinde 185, üçüncüsünde 188 kilo kaldırarak 351 kilo ile ikinci sırada yer alarak gümüş madalya kazandı.

Daniyar İsmayilov'un kazandığı gümüş madalya Türkiye'nin Rio Olimpiyatları'nda kazandığı ilk madalya oldu.

Engelli koşuda bronz madalya

Yasmani Escobar 400 metre engelli koşu da bronz madalyayı kazandı.

Nur Tatar'dan bronz madalya

Kadınlar tekvando da Nur Tatar Tayvanlı rakibi Chia Chuang'ı 7-3 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Türkiye diğer branşlarda ne yaptı?

Kadın Basketbol: Üst üste ikinci kez olimpiyatlarda yer alan Kadın Basketbol Takımı, grubun açılış maçında Fransa'ya 55-39 yenildi. İkinci maçında da Avsutralya'ya 61-56 kaybeden potanın perileri son maçında Japonya'yı 76-62, Belarus'u 74-71 yenen Milliler gruptan çıkma umudunu son maça taşıdı. Gruptaki son maçta Brezilyayı uzatmalarda 79-76 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Türkiye çeyrek finalde İspanya'ya 64-62 mağlup olarak Rio'dan elendi.

Boks: Boks yeni nesil sporcularla Türkiye'nin madalya beklediği branşlardandı. 81 kiloda Mehmet Nadir Ünal, Faslı rakibinin Brezilyalı bir kadını taciz etmesi suçlamasıyla gözaltına alınması sebebiyle hükmen galip sayılarak son 16 turuna kaldı.

Nadir, son 16'da Kübalı rakibi Julio La Cruz'a 3-0 yenilerek turnuavadan elendi. Erkekler 69 kiloda ön eleme maçına çıkan Onur Şipal, Bulgar rakibi Simeon Chamov'a 3-0 kaybederek Olimpiyatlara erken veda etti.

Son 16'da elenan bir diğer Milli boksör de Önder Şipal Oldu. Şipal Hintli Boksör Krishan Vikas'a 3-0 yenilerek elendi.

Ali Eren Demirezen Hırvat Filip Hrgovic'e 3-0 yenilerek 16 ve 32 elemelerinde çeyrek final göremeyen son sporcu oldu.

Boksta 64 kilo çeyrek finalde Alman Ermenistan asıllı Artem Harutyunyan'a 3-0 kaybeden Batuhan Gezgeç turnuvaya veda etti.

Tekvando: 2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Servet Tazegül, Rio'da da Türkiye'nin en büyük madalya umutlarındandı. Repesaj maçında 4-0 öne geçmesine rağmen üst üste verdiği sayılarla maçı Venezuelalı Edgar Contreras'a altın vuruşla 5-4 kaybeden Tazegül turnuvayı madalyasız kapattı. Tekvandoda tek madalya Nur Tatar'dan geldi.

Eskrim: Türkiye'ki eskrimde temsil eden İrem Karamete, 32'li eleme turunda Fransız Ysaora Thibus'a 15-6'lık skorla yenilerek Rio'ya erken veda etti.

Okçuluk: Okçulukta 17 yaşındaki Mete Gazoz klasik yayda Fransız Pierre Plihon'u 6-5 yenerek bir üst tura çıktı. Mete'nin bu başarısı tüm dünyada kabul görerek 17 yaşındaki Milli sporcu bir anda Rio'nun en çok konuşulanları arasına girdi. Gazoz, 16'lı eleme turunda Hollandalı Stej Van Den Berg'e 7-3 kaybederek elenen Mete 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya beklenecek Milli sporculardan oldu.

Kadınlar klasik yayda Yasemin Ecem Anagöz son 16 turunda Meksikalı Alejandra Valencia'ya 6-5 yenilerek veda etti.

Judo: Judoda Gürcü asıllı Bekir Özlü ve Dilara Lokmanhekim 32'li elemeleri geçemeyerek oyunlara erken veda ettiler. Diğer judocular Büşra Katipooğlu 16 turunda, Kayra Sayit de bronz madalya mücadelesinde Japon Kanae Yamabe'ye kaybederek oyunları 5. olarak kapattı.

Badminton: Badminton Türkiye'nin Olimpiyatlar'da katıldığı yeni branşlardandı. Milli sporcu Özge Bayrak 32 elemelerinde İtalyan rakibini 2-0 yenerek son 16'ya yükselme başarısı gösterdi. Bayrak son 16 turunda Koreli Bae Yeon-ju'ya 2-0 yenilerek elendi.

Atıcılık: Atıcılık, güreş ve tekvandodan sonra Türkiye'nin madalya beklediği alanlardandı. 10 metre havalı tabanca mücalesinde Yusuf Dikeç, 576 puan ile 21'inci sırada, İsmail Keleş 575 puan ile 24'üncü sırada tamamlayarak üst tura çıkma başarısı gösteremedi.

Yavuz İlnam atıcılık trap disiplininde toplamda 115 atış ile 13'üncü, Erdinç Kebabçı toplam 108 atış ile 29'uncu olarak elendi.

Yüzme: Türkiye yüzme branşında Rio'ya 3 sporcu ile katıldı. Madalya umutlarından Viktorya Zeynep yarı finale çıkarak Türkiye'nin yüzmede yarı finale çıkan en genç sporcusu oldu. Zeynep kadınlar Zeynep, 100 metre kurbağala stilinde 1.07.14'lük derecesiyle 15. sırada yarı finale yükseldi. Yarı finalde 1.07.41'lik derecesiyle 14. olan Zeynep finale yükselemedi.

Nida Eliz Üstündağ da 200 metre kelebek stili elemelerinde kendi serisini 2:10:02'lik derecesiyle 1. sırada bitirse de genel sıralama klasmanında 22. olması nedeniyle oyunlardan elendi.

Michael Phelps'in damga vurduğu yüzmede Nezir Karap elemelerde 3:58:37'lik süreyle 43'üncü olarak finale çıkamadan elendi.

Cimnastik: Türkiye'nin Olimpiyat tarihindeki ilk erkek cimnastikçisi Ferhat Arıcan, 82.531 puanla genel sıralamada 41'inci olarak finale çıkamadı.

17 yaşındaki Tutya Yılmaz denge aletindeki performansıyla tüm spor otoritelerinden tam not aldı. Yılmaz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'nin madalya beklediği sporculardan olacak.

Bisiklet: Türkiye'yi Ahmet Örkmen ve Onur Balkan'ın temsil ettiği bisiklette, yol yarışını tamamlayamayan iki sporcuda elendi. Örkmen zaman karşı yarış branşını 1:27:37:41'lik derece ile 34.sırada tamamladı.

Gülle atma: Emel Dereli A Grubu'ndaki mücadelesinde 17.01'lik atışı ile grubunu 11. sırada tamamladı. Genel sıralamada 24'üncü olan Dereli, oyunlara madalya kazanamadan elendi.

Atletizm: 10 bin metrede koşan Yasemin Can yedinci, 3.000 metre su engelinde Özlem Kaya, Meryem Akdağ ve Tuğba Güvenç derece elde edemeyerek turnuvayı madalyasız kapatan sporcular oldu.

Erkekler 10 bin metrede Polat Kemboi Arıkan 13. olurken, Ali Kaya yarışı tamamlayamadı.

jamaika asıllı Jak Ali Harvey 100 metre erkeklerde yarı finale çıktı ama finale kalamadı.