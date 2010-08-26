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1. AĞRI DAĞI ZİRVE TIRMANIŞI BAŞLADI AĞRI (A.A)

26 Ağustos 2010 16:25

-1. AĞRI DAĞI ZİRVE TIRMANIŞI BAŞLADI AĞRI (A.A) - 26.08.2010 - Ağrı Valiliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Ağrı Dağı Zirve Tırmanışı başladı. Ağrı Valililiğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Yerlikaya'nın talimatıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Ağrı Valiliği 1. Ağrı Dağı Zirve Tırmanışına katılan dağcılar, Doğubayazıt ilçesinde toplandı. Dağcılar, 1 günlük konaklamanın ardından bu sabah tırmanış için bir araya geldi.  Kaymakamlık önünde toplanan dağcılara, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut tarafından bilgi verildi. Vali Yardımcısı Murat Güven ve Doğubayazıt Kaymakamı Hüseyin Yılmaz'ın startını verdiği tırmanışa, 38'i yabancı, toplam 210 dağcı katılıyor. 29 Ağustos'ta sona ermesi beklenen tırmanışın ardından, dağcıların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ağrı'daki kutlamalara katılması planlanıyor.

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