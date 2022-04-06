1.82 metrelik korner direği bacağına saplandı

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İngiltere'de bir ragbi oyuncusu yaptığı sayıyı kutlarken bacağına korner direği saplandı.

Sakatlık, pazar günü Saddleworth Rangers'ın Ince Rose Bridge'le karşılaştığı amatör küme karşılaşmasında meydana geldi. 18 yaşındaki Charlie Mills, korkunç sakatlık nedeniyle hemen hastaneye kaldırıldı.

Kanat oyuncusu, ikinci yarının ilk dakikalarında 20'ye 6 geride olan takımını farkı kapamaya yaklaştıran sayıyı yaptı.

Mills, kutlama yaptığı sırada bir rakip takım oyuncusunun korner direğine tekme attığını ve seken direğin bacağının arkasına saplandığını belirtti.

Daily Mail'in aktardığına göre Mills, "İlk önce kramp falan girdi sandım. Aşağı baktığımda ise koca direğin bacağıma saplandığını gördüm" dedi

Saplanan direğin 1 metre 82 santimetre uzunluğunda olduğu; Mills'in ambulansa sokulabilmesi için itfaiyecilerin direğin bir bölümünü kestiği belirtildi.

Hastanede yapılan başarılı ameliyatla direk, Mills'in bacağından çıkarıldı. Genç oyuncunun kısa süre içinde sahalara dönebileceği açıklandı.