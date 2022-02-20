1.7 milyon kişi daha kredi ve kart borcunu ödeyemedi, takibe düştü

Bankaya borcunu ödeyemediği için takibe düşen kişi sayısı, geçen yıl 1.7 milyon daha arttı.

Sözcü gazetesinden Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre, Türkiye oldu. Salgının ilk dalgası sırasında yaklaşık 2 milyon kişi ilk defa kredi kullanmak zorunda kaldı. Kredilerin yasal takibe düşme sürelerinin uzatılmasına ve pandemi döneminde getirilen yapılandırma imkanlarına rağmen 2021 yılında borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısı 1.7 milyonu aştı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi kartı verilerini açıkladı. Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2021 yılında önceki yıla göre yüzde 147 artarak 1 milyon 704 bin 412 kişiye yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nın (BDDK) son yayınladığı verilere göre 12 Şubat 2022 itibarıyla tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarından kaynaklı hanehalkı borcu 993 milyar 735 milyon liraya ulaştı.

Aralık sonu itibarıyla toplamda 4 milyon 122 bin vatandaş yasal takipte bulunuyor. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2021 yılında 732 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 1 milyon 354 bin kişi oldu.