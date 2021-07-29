1,5 yaşındaki bebeğine işkence yapan baba mahalleliler tarafından dövüldü

İstanbul Şişli'de bir apartmanın bodrum katında babasıyla yaşayan 1,5 yaşındaki bebeğin ağlama seslerini duyan komşular, çocuğun vücudunda morluklar ve sigara yanıkları gördü. Bebek tedavi altına alınırken, baba mahalleliler tarafından dövüldü.

Olay, dün sabah saatlerinde Şişli Kurtuluş'ta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın bodrum katından bebeğin ağlama seslerini duyan üst kat komşusu Zilan Akman ve arkadaşı Safa Bayad aşağı indi. Apartman boşluğundaki pencereden bakan Zilan Akman babasıyla yaşayan 1,5 yaşındaki bebeğin titreyerek ağladığını gördü.

Bebeğin yanına giden Akman, vücudunda morluklar ve yaralar gördü. Durumu polise bildiren Akman, bebekle birlikte hastaneye gitti.

Mahalleliden meydan dayağı

Bebek hastanede tedavi altına alınırken, Suriyeli baba ise gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenilen Suriyeli baba evinin önünde mahalleliler tarafından dövüldü.

"Bebeğin her yerinde sigara yanıklarını gördük"

Zilan Akman, bebeğin her yerinde sigara yanıklarını gördüklerini söyledi. Akman ''Bir aydır burada kalıyorlar, annesi 3 aylıkken terk etmiş memleketine gitmiş. Daha önce de babası bebeğini sürekli bırakıp gidiyordu. Biz bebek için adalet istiyoruz" dedi.

Safa Bayad ise "Çocuğun vücuduna baktım her yerde morluk vardı. Her yerde kan vardı. Çok kötü durumdaydı'' diye konuştu.

Komşu Kazım Akman, babasının çocuğu her gün başka birilerine bıraktığını belirterek ''Daha önce cezaevine girdi. Çocuğun babası seviliyordu mahallede'' şeklinde konuştu.

Suriye uyruklu Cemal isimli bir kişi ise, çocuğun babasıyla bazen aynı evde kaldıklarını belirterek ''Babası çocuğa her zaman vuruyor. Yemek vermiyor. Kötü muamele yapıyor. Akli dengesi yerinde değil" dedi.