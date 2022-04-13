T24 LogoT24 Logo
Gündem

1.5 yaşındaki bebeğe cinsel istismarda, bir kişi tutuklandı!

Küçük kızın tedavisi yoğun bakımda sürüyor

13 Nisan 2022 12:43

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.

Evlerinin yakınlarında oynayan kız çocuğundan haber alamayan yakınları, çevrede yaptıkları aramada, çocuğu ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde buldu.

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan küçük kızın tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından olayla bağlantısı olduğu ve küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla H.Ö'yü (16) gözaltına aldı.

Hakkında hazırlanan evrakla adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

cinsel istismarşanlıurfahastaneyoğun bakımtutuklama
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24