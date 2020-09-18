1.5 ayda ikince kez Koronavirüs'e yakalandı: Sakın 'Covid oldum kurtuldum' diye düşünmeyin

Bir buçuk ay içinde Koronavirüs testi ikince kez pozitif çıkan Munzur Üniversitesi öğretim üyesi Yalçın Çakmak, "Covid oldum kurtuldum' diye düşünmeyin sakın. Gördüğünüz gibi yeniden bulaşıyor. Üstelik ikincisinde doğrudan çok kötü semptomlar ile geliyor. Özellikle de kuru öksürük ve boğulma hissi çok çok feci bir duygu" dedi. Halk Sağlığı Uzmanı, Prof. Dr. Kayıhan Pala ise "İnsanlar Covid-19'u geçirdikten sonra sanki bir daha tekrar etmeyecekmiş, bağışıklık kazanmışlar gibi davranıyorlar. Bakanlığın bu verileri izlemesi ve toplumu ona göre bilgilendirmesi gerekiyor" diyor.

Cumhuriyet'tenMunzur Üniversitesi öğretim üyesi Yalçın Çakmak 5 Ağustos'ta yaptırdığı Koronavirüs testinden pozitif sonucunu aldı. 22 Ağustos'ta tekrar PCR testi yaptıran Çakmak'ın sonucu bu kez negatif çıktı. 3 Eylül'de Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde gireceği ameliyat nedeniyle tekrar test yaptıran Çakmak'ın sonucu yine negatif olarak açıklanınca ameliyat gerçekleştirildi. Aradan geçen 13 günlük sürenin ardından rahatsızlanan Çakmak hastaneye giderek yaptırdığı testle Koronavirüs'e tekrar yakalandığını öğrendi. Sonuca kendisinin yanında doktorların da şaşırdığını ve anlam veremediğini ifade eden Çakmak süreci şöyle anlattı:

"Negatif sonuçta yanılma oranı çok yüksek"

"1.5 ay önce ameliyat olmak için hastaneye gittim. Orada yapılan test sonucunda Covid-19'a yakalandığım söylenerek ameliyatım durduruldu. 15-20 gün karantinada kaldım. Daha sonra test yapıldı ve negatif çıktım. Bir hafta sonra, yani 3 Eylül'de ameliyat olmak için tekrar hastaneye gittim. Yeni bir test yapıldı ve sonucum negatif olduğu için ameliyata alındım ve taburcu oldum.

Birkaç gün önce ise rahatsızlandım. Baş ağrısı, halsizlik, eklem yerlerimde ağrı, yüksek ateş belirtileri ile doktora gittim. Tomografi çekildi ve Kanımda yüksek oranda enfeksiyon , ciğerlerimde buzlu cam görüntüsü tespit edildi. PCR testim de pozitif çıktı.

Sonucu görünce doktorlar da şaşırdı çünkü bu kadar kısa bir sürede Tunceli'de ikinci kez hastalığa yakalanan herhalde ben oldum. Doktorlar da şaşırınca bakanlığı aramış, "48 içinde bir test daha yapılsın" yanıtını almışlar. Doktorların bana söylediği şey şu: Test sonucunda pozitifseniz, pozitifsinizdir. Ama negatifseniz onda yanılma olasılığı çok yüksek. Yani negatif çıkmış olsanız bile aslında pozitif olabilirsiniz."

"Covid oldum kurtuldum diye düşünmeyin"

Covid-19'a ilk kez yakalandığında belirti göstermediğini ancak şu an hastalığı ağır şekilde geçirdiğini anlatan Çakmak, "Gece uykularımda nefesim kesiliyor. Boğuluyormuş hissiyle uyanıyorum. "Covid oldum kurtuldum" diye düşünmeyin sakın. Gördüğünüz gibi yeniden bulaşıyor. Üstelik ikincisinde doğrudan çok kötü semptomlar ile geliyor. Özellikle de kuru öksürük ve boğulma hissi çok çok feci bir duygu. Düşünsenize pozitif çıkıyorum arkasından 2 kez negatif çıkıp tekrar pozitif çıkıyorum. O zaman bu testlerin hiçbir güvenirliliği yok. Yarın negatif çıktım ne olacak? Nasıl emin olacağım. Bu durumda potansiyel tehlike olarak ortalıkta geziyorsunuz. Testin negatifliğini bile doğrulayamıyor bakanlık" dedi.

Prof. Pala: Vakarın, bakanlık tarafından açıklanması gerekiyor

Konuya ilişkin uzman görüşüne başvurulan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu Üyesi, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, Çakmak'ın durumunun sık görülmediğini ama imkansız da olmadığını söylüyor. Pala'nın açıklamaları şöyle:

PCR testinin negatif çıkmış olması hastada hastalığın olmadığını gösteren bir durum değil. İki açıdan bu böyle. Testin alınma yönetemi ile ilgili sıkıntılar yaşanmış olabilir. İkincisi, test örnekleri çok iyi alınmış olsa bile o sıradaki virüs yükü nedeniyle pozitif çıkmamış olabilir. Bunlar PCR testinin ve hastalığın özellikleri nedeniyle karşılaşılan durumlardır.

Şu ana kadar 10'dan fazla vaka duydum bu şekilde tekrar eden. Çok sık duymuyoruz ama böyle vakalar var. Artık dünyanın da kabul ettiği gibi asemptomatiklerde bizim ikincil yanıt dediğimiz, bağışıklığın geliştiğini gösteren antikor meydana gelmiyor. Geçen hafta yayınlanan yeni bir makalede antikor gelişse dahi zaman geçtikçe o antikorların özelliğini yitirdiğine dair açıklamalar var.

"İnsanlar bağışıklık kazanmış gibi davranıyor"

Aşı tartışmalarında da bu konu gündemde. Aşının sağladığı antikor kişiyi ne kadar koruyacak bilmiyoruz. 3 ila 6 ay arasında değişebileceği iddiaları var. Bu konuyla ilgili Türkiye'deki vakaların Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanması gerekiyor. Eğer açıklanmış olsaydı şunu derdik örneğin "Türkiye'deki hastaların yüzde 1'i bu durumda".

İnsanlar Covid-19'u geçirdikten sonra sanki bir daha tekrar etmeyecekmiş, bağışıklık kazanmışlar gibi davranıyorlar. Bakanlığın bu verileri izlemesi, bu inancın, hastalık sırasında çok gerçekçi olamayacabileceğini anlatmış olur.