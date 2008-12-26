1-3 yaş arası en düşük taşıt vergisi 393 YTL

Motorlu taşıtlar vergisi tutarları, yeni yılda yüzde 12 artacak. En düşük taşıt vergisi 393 YTL’ye yükselecek.



Maliye Bakanlığı’nın Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğe göre, 1 Ocak 2009’dan itibaren motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında, yüzde 12’lik yeniden değerleme oranı çerçevesinde artış olacak.



Yeni tarifeyle 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1301 ile 1600 cm3 arasında olan otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi tutarı, 561 YTL’den 628 TL’ye yükselecek.



Motor silindir hacmi 1300 cm3’ü geçmeyen otomobiller için yeni yılda 351 YTL yerine 393 TL, 1801-2000 cm3 arasında olan otomobiller için 1.550 YTL yerine 1.736 TL ödenecek.



Motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üzerinde olan otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi tutarı ise 12 bin 697 YTL’den 14 bin 220 TL’ye yükselecek.



Bu arada, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren trafik tescil şube veya büroları tarafından satış ve devri yapılan motorlu kara taşıtlarına ilişkin MTV mükellefiyet kaydı, satış ve devri yapılan taşıtın tescil plaka numarasının ait olduğu yer vergi dairesi tarafından yerine getirilecek.



Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, yeni yıldan itibaren trafik tescil şube veya bürolarında gerçekleştirileceğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş olan noter satış senetlerine istinaden mükellefiyet tesisi veya son verme işlemi yapılmayacak.

