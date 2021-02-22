1,2 milyon yolcu garantisi verilen Zafer Havalimanı'nı 2020'de sadece 7235 kişi kullandı!

Kütahya-Afyon-Uşak illerine hizmet vermek üzere yapılan Zafer Havalimanı için 2020'de iç hatlarda 752 bin 560, dış hatlarda ise 526 bin 792 kişilik yolcu garantisi öngörüldü. 2020'de iç hat yolcu sayısı 4 bin 746, dış hat yolcu sayısı ise 2 bin 489'da kaldı. Geçen yıl toplam yolcu garantisi sayısı 1 milyon 279 bin 352 yolcu olurken, havalimanını kullanan toplam yolcu sayısı ise 7 bin 235 yolcu ile sınırlı kaldı.



Havalimanı için 2044 yılına kadar yolcu garantisi verilirken, 2020'de havalimanını işleten IC İçtaş firmasına, olmayan yolcular için 6 milyon 738 bin euro ödendi. 2021'de ise garanti edilen yolcu sayısı, yaklaşık 40 bin artışla, iç hatlarda 775 bin 137, dış hatlarda 542 bin 596 kişi oldu. Toplam 1 milyon 317 bin 733 kişilik garanti, üç ilin 1 milyon 669 bin olan nüfusuna yakın bulunuyor.

"Devlet göz göre göre soyuluyor"

Sözcü gazetesinin haberine göre; CHP Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alamadığı havalimanı ile ilgili bilgileri CİMER aracılığıyla öğrendi ve "Devlet göz göre göre soyuluyor" dedi.



Yap İşlet Devret (YİD) modeli ile 2012'de inşa edilen Kütahya Zafer Havalimanı'nda, yüklenici firmaya verilen garanti yolcu sayısının sadece yüzde 1'ine ulaşılabildi. Kasap, "Yüzde 99 oranında yanılma payı olan ve verilen garantinin sadece yüzde 1'ni karşılayan Zafer Havalimanı nedeniyle devletin kasasından Türk lirası karşılığı bir yılda 60 milyon lira çıktı'' diye konuştu.

CHP Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap, yaptığı açıklamada "Kamuyu zarara uğratan bu yatırımların sözleşmelerindeki hükümleri Türk Lirası'na çevirmeyen iktidar, yandaşlarını zengin etmeye devam ediyor. 50 milyon euroya mal edilen Zafer Havalimanı, 2044 yılına kadar IC İçtaş adlı şirket tarafından işletilmeye devam edecek. Bu öngörüsüzlük ve hesaplama hataları yüzünden 2044 yılına kadar devlet, milyarlarca euro zarara uğratılacak" ifadelerini kullandı.