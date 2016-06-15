1-1'lik maç sonrası Ronaldo'dan İzlanda yorumu: Kalenin önüne otobüs çekip beklediler

EURO 2016'daki ilk sınavında tarihinde ilk kez turnuvaya katılan İzlanda'yla 1 - 1 berabere kalan Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, oynadığı futbolla çok sayıda kişinin sempatisini kazanan İzlanda takımına tepki gösterdi ve oynadıkları savunma futbolunu eleştirdi.

Maç bitiminde İzlandalı futbolcuların elini sıkmayı dahi reddeden Ronaldo, "Maç berabere bitti diye öyle bir sevindiler ki şampiyon oldular sandım" dedi.

Ronaldo sözlerine "Maçı kazanmak için elimizden geleni yaptık. İzlanda'nın tek olayıysa defans, defans, defans. Başka bir şey yapmadılar" diyerek devam etti.

"Bence küçük düşünüyorlar. Turnuvada da başarılı falan olamazlar" diye konuşan Ronaldo, İzlanda'nın bulduğu beraberlik golünü de 'şans' olarak niteledi.

"Kalenin önüne otobüs çektiler"

İzlanda 31. dakikada Nani'nin golüne 50. dakikada Birkir Bjarnason ile cevap vermiş ve maçı berabere tamamlamayı başarmıştı.

Maç boyunca topa sahip olma oranlarında Portekiz'in yüzde 72'ye yüzde 28 üstünlüğü vardı.

Portekiz rakip kaleye 26 şut çekerken, maçın sonlarında Ronaldo net bir gol pozisyonundan yararlanamadı ve takımının galip gelmesini sağlayamadı.

Ronaldo, İzlanda'ya yönelik eleştirilerine devam ederken, "Kalenin önüne otobüs çekip beklediler. Bir iki kez kontra atağa çıktılar o kadar" dedi.

Tarihinde ilk kez büyük bir uluslararası turnuvaya katılan İzlanda, milli takım tarihinin ilk turnuva golünü atıp ilk puanını almayı da başardı.

Saint-Etienne'de oynanan maçı yaklaşık 40 bin İzlandalı taraftar izledi.

Ülke EURO 2016'ya katılan en az nüfuslu ülke konumunda. 330 bin nüfuslu İzlanda'nın yaklaşık yüzde 14'ü dün staddaydı.

Ronaldo'nun yorumlarına sosyal medyada çok sayıda kişi tepki gösterdi:

@Dunsbyowl: "İzlanda için çok iyi skor. Yazık, Ronaldo büyüklük gösteremiyor."

@WolfWhoWanders: "Cristiano Ronaldo kendisine neden tahammül edemediğimi bir kez daha anımsattı."

@Run_Dolly_Run: "Ronaldo tam oynadığı futbolla insanları kazanmaya başlamıştı ki, yine ağzını açtı..."