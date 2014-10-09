09.10.2014 - Alman basınından özetler



Münchner Merkur gazetesinde yer alan yorumda, IŞİD'in Türkiye için de tehlike yarattığı değerlendirmesi yapılıyor:

“Erdoğan, kapısının önünde yaşanan korkunç katliamı kararlı bir şekilde sona erdirmek yerine, kuşkulu bir poker oyununda rol almayı tercih ediyor. Ancak elindeki kartların değeri konusunda tehlikeli bir şekilde yanılıyor olabilir. Türkiye Cumhurbaşkanı, İslamcılara karşı oluşturulan koalisyonda çekimser tutumunu sürdürmeye devam ederse, Kürt sivillere yönelik bir katliamda suça ortak olur ve bu da Kürt-Türk çatışmasını alevlendirir. Ayrıca bu sadece Türkiye’de değil, Almanya’da da hissedilir. Erdoğan, transatlantik ittifak yoluyla yükümlü olduğu Amerikalılar ve Avrupalılara da tokat atmış oluyor. Ama Erdoğan herşeyden önce IŞİD fanatiklerine sınırlarötesi bir taş devri devletinin önünü açıyor. Ki bunların terörü Türkiye'nin ardına kadar açtığı sınırlarda durmayacak.“

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi de Batı'nın tutumunu eleştiriyor:

“Batı’da parmağıyla Türkiye’yi gösteren çok sayıda kişi var. Ancak bu ucuz bir tutum. Çünkü Kobani'yi IŞİD'in eline teslim eden, Suriye için bir strateji geliştirememiş olan Batı'dır. Türkiye’nin daha net bir çizgisi var. Türkiye eski düşman tablosuyla yönünü belirliyor, Kürt bağımsızlık hareketine alan yaratmak istemiyor ve Beşar Esad karşıtlığından vazgeçmiyor.“

Stuttgarter Zeitung gazetesinde de Türkiye'nin Kobani politikasıyla ilgili bir yorum yer alıyor:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK ile çözüm müzakerelerine aldırmadan Kürtlerle sorunlarını hiçbir şey yapmayarak çözmek istiyor. Çünkü Kobani’nin düşmesi, onların özerklik çabalarını bastıracaktır. Ancak Erdoğan yanlış hesap yapmış olabilir. Suriye’de ne kadar çok Kürt ölürse Türkiye’deki huzursuzluk o kadar artacak, şiddetlenecektir. Erdoğan bir barut fıçısının üzerinde oturuyor. Türkiye'nin istikrarsızlığı NATO için bir felaket senaryosu olur.“

Westdeutsche Zeitung'da ise Kürtlerle radikal İslamcılar arasındaki çatışmaların Almanya'ya da yansımaları olabileceğine işaret ediliyor:

“IŞİD'in Kürtlerin kalesi Kobani'ye saldırıları bir trajedi. Bunun olası sonuçları Kuzey Ren-Vesfalya eyaletine de yansıyabilir. Özellikle de Kürtlerin şimdiye kadar düzenlediği barışçıl gösterilere şiddet karışır ya da Celle ve Hamburg kentlerinde olduğu gibi Kürtler veya Yezidilerle radikal Müslümanlar çatışırsa. İçişleri Bakanlığı'nın rakamlarına inanılacak olursa, Ren ve Wupper nehirleri arasında temsili bir savaş yaşanması potansiyeli var. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde şiddete hazır bin 800 Selefi'nin dolaştığı tahmin ediliyor. Binlerce Kürt, cumartesi günü Düsseldorf kentinde Kobani ile dayanışma için sokağa çıkmak istiyor. Umarız barışçıl bir gösteri olur."