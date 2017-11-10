09.05'TE KONTAK KAPATIP SAYGI DURUŞUNA GEÇTİLER

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Ümit TÜRK - Gülseli KENARLI - Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Atatürk\'ün 79. ölüm yıl dönümünde sabah mesaiye giden İstanbullular, saatler 09.05’i gösterdiği anda araçlarından inip saygı duruşunda bulundu.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün aramızdan ayrılışının 79\'uncu yıl dönümünde saat 09.05\'i gösterdiğinde İstanbul\'da yollarda trafik durdu. TEM, D-100 ve O-3 karayolunda seyir halinde olan sürücüler o saatte araçlarını durdurdu. Araçlardan inenler siren ve kornalar eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşuna geçti. Bu sırada yaya halde olanlar da saygı duruşunda bulundu.

Anmanın ardından sürücüler yollarına devam etti.



Görüntü Dökümü:

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-Araçlardan inen sürücüler ve yolcular

-Yollarda saygı duruşunda bulunanlar

-Korna ve siren sesleri

-Genel ve detaylar

10.11.2017 - 09.29 - Haber Kodu : 171110023

10.11.2017 - 09.31 - Haber Kodu : 171110024

10.11.2017 - 09.31 - Haber Kodu : 171110025

10.11.2017 - 09.50 - Haber Kodu : 171110037