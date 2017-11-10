09.05'te kontak kapatıp saygı duruşuna geçtiler

İbrahim AKTÜRK - Ümit TÜRK - Gülseli KENARLI - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) - ULU önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün 79. ölüm yıl dönümünde sabah mesaiye giden İstanbullular, saat 09.05’i gösterdiği anda araçlarından inip saygı duruşunda bulundu.

Atatürk\'ün aramızdan ayrılışının 79\'uncu yıl dönümünde saat 09.05\'i gösterdiğinde İstanbul\'da yollarda trafik durdu. TEM, D-100 ve O-3 karayollarında seyir halinde olan sürücüler o saatte araçlarını durdurdu. Araçlardan inenler siren ve kornalar eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşuna geçti. Bu sırada yaya halde olanlar da saygı duruşunda bulundu.

Anmanın ardından sürücüler yollarına devam etti.

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