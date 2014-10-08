08.10.2014 - Alman basınından özetler

Türkiye'nin Kobani politikasını mercek altına alan Frankfurter Allgemeine

Zeitung'da şu satırları okuyoruz:

“Türkiye, Suriye’deki Kürt bölgelerinde tehlikeli bir oyun oynuyor. NATO’daki

müttefiklerine karşı dururken, iç barışını da tehlikeye atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan

ve başbakanı Davutoğlu, Türkiye’nin IŞİD’e karşı savaşa katılmadan önce, sınırın iki

yanındaki Kürt bölgelerinde kontrolün sağlanması önceliğinden kesinlikle ödün

vermiyor. Türkiye somut olarak bir tampon bölge için bastırıyor. Büyük bir mülteci

kampı ve Suriye muhalefeti için bir üs olarak… Türkiye herkesle arasını açmak üzere.

Erdoğan bu şekilde başka çukurlar kazıyor… Çünkü IŞİD terörünün Türkiye sınırında

duracağı düşüncesi, bir ilüzyondur…“

Westfälische Nachrichten gazetesinde de Türkiye ile ilgili şu yoruma yer veriliyor:

“Türkiye kuşkusuz on binlerce sığınmacıyı kabul ederek örnek bir insani yardımı

yerine getiriyor. Ancak öte yandan ülkesindeki Kürtleri ve onların toprak taleplerini

kontrol altında tutmak için Ankara'nın Kobani konusunda seyirci kalmak istediği

izlenimi doğuyor. IŞİD şeytanları da bu durum karşısında ellerini ovuşturuyor.“

Der Tagesspiegel gazetesinde yer alan yorumda da Kobani'nin bir simgeye

dönüştüğü belirtiliyor:

“Kobani için verilen savaş bir simge haline geldi. Suriye'nin kuzeyindeki

Kürt kentinin

adı, yakın geçmişte tarihin yazıldığı yerler listesine geçti. Bingazi, Felluce, Kabil,

Mogadişu ve Srebrenitsa gibi. NATO ülkesi Türkiye’nin hemen sınırında bulunan

bölgenin kontrolünü ele geçirmek IŞİD milislerinin öncelikli hedefi. ABD

öncülüğündeki uluslararası askeri ittifakın öncelikli amacı da şehrin savunulması,

sivillerin korunması ve IŞİD’in zayıflatılması. Ancak gerçekte bundan çok daha

fazlası söz konusu. Kobani’de iki ayrı dünya birbiriyle savaşıyor. Bu çatışmada

hayatta kalan, kendi davasını daha da güçlendirecek. Kaybedeni ise zor zamanlar

bekliyor.“

Lübecker Nachrichten gazetesinde de Kobani ile ilgili şu satırları okuyoruz:

“Kobani’nin IŞİD militanları tarafından alınması öncelikle Batı’nın başarısızlığını

simgeleyen büyük bir propaganda değeri taşıyor. Batı, askeri üstünlüğüne rağmen

cihatçıları durduramadı. Çünkü IŞİD’e karşı kurulan koalisyon, ülkelerin çok farklı

çıkarlar gütmesi nedeniyle kırılgan bir ittifak. ABD ne pahasına olursa olsun kayıp

vermekten kaçınıyor. Görünen o ki, Başkan Obama ve danışmanları, IŞİD’in

Suriye’de zayıflamasının Esad’ın terör rejimini güçlendireceği ikilemden hala bir çıkış

yolu arıyor. Avrupa Birliği’nin ise güvenlik ve dış politikada yine ortak bir çizgisi yok.

Yanlış bir tarafa destek verme korkusu yüzünden IŞİD teröristlerine dokunmuyorlar.

Ve Türk hükümeti de fiyaskoyla sonuçlanmış bir Ortadoğu politikasının enkazı ile

karşı karşıya kaldığı için felce uğramış gibi görünüyor.“