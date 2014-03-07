07.03.2014 - Avrupa basınından özetler



Fransız Le Monde gazetesi, Rusya'nın ABD Başkanı Barack Obama'nın zaaflarından yararlandığı yorumunda bulunuyor:

“Moskova, Başkan Obama'nın zaaflarını hissetti. Bu durum Kremlin'in efendisini, Slav komşulara karşı sert yöntemler kullanmaya teşvik etmiş olabilir. Bu algının nedeni, Obama'nın Avrupa'ya karşı kişisel ilgisizliği ile açıklanabilir. Obama'nın 2013 başında Suriye konusundaki çekimserliği, kimyasal silahlar konusunda kendi çektiği kırmızı çizgiyi savunmaktan kaçınması ödleklik olarak anlaşılmış olabilir. Altı ay sonra da işte Kırım'da gövde gösterisi yaşanıyor.”

Moskova'dan bulvar gazetesi Moskovski Komsomolez, Rusya'nın Kırım krizindeki rolünü ele alıyor:

“Kırım artık dünyanın kaderini olmasa da Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin kaderini belirleyecek bir noktaya ulaştı. Kremlin gerçekten de ciddi ciddi ‘1954'teki adaletsizliği’ düzeltmek ve Kırım'ı Rusya'ya katmak istiyorsa, bunun için daha iyi bir zaman seçemezdi. Rusya çok güçlü bir şekilde kazanabilir. Yoksa muhtemelen böylesine riskli bir oyuna girişmezdi. Ama Rusya'nın kaybetmesi de bir o kadar olası. Modern Rusya, şimdi her şeyi kaybetme hakkını bize tanımayacak kadar fazla kazanımlar edindi. Vladimir Putin bunu bir an bile aklından çıkarmamalı.”

İsveç'tenSydsvenskan gazetesi ise Ukrayna krizinde AB'nin konumunu irdeliyor:

“AB ile Rusya arasındaki bağımlılık karşılıklı. Rusya, Birlik'in en önemli ticarî ortaklarından biri ve AB'nin petrol ve doğalgaz tüketiminin dörtte birini karşılıyor. Sert yaptırımların bedeli AB için de ağır olur. Ayrıca Putin'in demokrat olmayan biri olarak, kamuoyunu dikkate alma zorunda olmama avantajı da var. Bu da ekonomik olarak canını acıtacak sınırı yukarı çekiyor. Gerçekçi bakıldığında AB'nin olanakları kısıtlı. Ama pes edip savaş meydanını terk etmek için de neden yok. AB'nin yumuşak gücünün Rusya'nın sertliğine galip gelmesi umuduyla Ukrayna'daki demokratik güçlerin siyasî ve ekonomik olarak desteklenmesine devam edilmeli.”

Hollanda'nın Amsterdam kentinde yayımlanan De Telegraaf gazetesi ise yarım yamalak yaptırımların güçlü Rusya'nın canını acıtmayacağı yorumunda bulunuyor:

“Kremlin'dekiler şu an muhtemelen gülmekten kırılıyorlardır. Gerçi uluslararası topluluk Kırım'ın yasadışı işgalini keskin sözlerle kınadı. Ama işte o kadar. Söylem ve yarım yamalak yaptırımlar, 'Havlayan köpek ısırmaz' diye görülecek ve Rusya devinin canını acıtmayacaktır. Dolayısıyla Rusya, şimdiye kadar kendi gözünde başarılı olan Kırım aksiyonu için sadece küçük bir bedel ödüyor. Özellikle de AB'nin güçsüzlüğü acı verici. Avrupa küçük bir çocuk gibi kenar çizgisinde durmuş, kendi yanlış davranışları nedeniyle uykusundan uyandırılmış milliyetçilik devinin savunmasız avın üzerine yürüyüşünü seyrediyor.”