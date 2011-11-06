Burak'tan bayram hediyesi TRABZON (A.A) - 06.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Kayserispor'u 2-1 yendi. 47. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Burak'ın, ceza alanını terk eden kaleci Navarro ile karşı karşıya kaldığı andaki şutunda top Navarro'dan döndü. 50. dakikada Halil'in pasında, ceza alanı içindeki Burak'ın yerden şutunda, top yandan auta gitti. 54. dakikada soldan Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında, altı pas içinde önce Amrabat ardından da Ömer topu filelere gönderemedi. 56. dakikada Celustka'nın son çizgiden geriye doğru çıkardığı topa uygun durumdaki Adrian vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. 58. dakikada sağdan ceza alanına giren Alanzinho'nun pasında, kaleci Navarro önce Burak'ın daha sonra da Halil'in şutlarını kurtararak gol izni vermedi. 59. dakikada Burak'ın kullandığı serbest vuruşta üst direğe vuran top önce yere sonra da yan direğe çarparak geri döndü. Trabzonsporlu futbolcular ve teknik direktör Şenol Güneş başta olmak üzere yedek kulübesi bu pozisyonun ardından topun çizgiyi geçtiğini düşünerek gol sevinci yaşadılar. Bordo-mavililer, gol kararının verilmemesi nedeniyle maçın hakemlerine de itiraz etti. 74. dakikada Adrian'ın uzun pasında ceza alanının hemen gerisindeki Zokora'nın indirdiği topu Burak, gelişine bir vuruşla kaleci Navarro'nun solundan filelere gönderdi: 2-0 82. dakikada Alanzinho'nun şutunda kaleci Navarro tehlikeyi önledi. 88. dakikada Kayserispor'un golü geldi. Bu dakikada rakiplerinden sıyrılarak Ömer ile ver-kaç yapan Troisi, ceza alanı içinde plase bir vuruşla topu kaleci Tolga'nın solundan filelere gönderdi: 2-1 Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Halis Özkahya xxx, Baki Tuncay Akkın xxx, Cem Satman xxx Trabzonspor: Tolga xxx, Celustka xxx, Giray xxx, Glowacki xx, Ferhat x (Dk. 18 Adrian xx), Zokora xxx, Colman xxx (Dk. 88 Aykut ?), Serkan xxx (Dk. 90+2 Mustafa ?), Halil xxx, Alanzinho xxx, Burak xxx Kayserispor: Navarro xx, Pekarik xx, Eren xx, Khizanishvili xx, Hasan Ali xx, Cem x (Dk. 66 Troisi x), Furkan xx, Nunez x (Dk. 54 Okay x), Santana xx, Amrabat xx, Gökhan Ünal x (Dk. 46 Ömer x) Goller: Dk. 29 ve 74 Burak (Trabzonspor) Dk. 88 Troisi (Kayserispor) Sarı Kartlar: Dk. 60 Celustka, Dk. 61 Aykut (yedek kulübesinde) (Trabzonspor), Dk. 42 Cem, Dk. 68 Santana, Dk. 89 Eren (Kayserispor)