06.10.2014 - Alman basınından özetler

Frankfurter Allgemeine Zeitung daha aktif hale gelme

iddiasındaki Alman dış

politikasını şu sözlerle değerlendiriyor:

“Irak'a askeri eğitmen ve Ukrayna-Rusya sınırına

inceleme amaçlı asker gönderme

tasarıları, Alman ordusunun yeni uluslararası olağan günlük yaşamının bir parçası.

Dokuz ay önce Almanya dışişleri ve savunma bakanlarının açıkladıkları ‘aktif dış

politikanın' kanıtları bunlar. Alman hükümeti Irak konusunda silah yardımı için yapılan

erken hazırlığın, söz söyleme ve karar verme özgürlüğü getirdiğini daha şimdiden

tecrübe etti. Hava kuvvetlerinin IŞİD teröristlerine karşı hava saldırılarına katılmaması,

şikayet edilmeksizin kabul edildi. Eğitim programına katılım noktasında da Alman ordusu

isteklerini dile getirebiliyor.”

Karlsruhe'de yayımlanan Badische Neueste Nachrichten'in aynı konudaki yorumuysa

olumsuz:

"Alman dış politikası halihazırda çok da iyi bir görünüm sergilemiyor. Silah yardımları

son derece zahmetli bir şekilde bir araya getirildi ve sonra da gecikmeli olarak Kuzey

Irak'a ulaştırıldı. Ebola Krizi küçümseniyor, şu anda yeni bir şiddet dalgası nedeniyle

sıkıntı içinde olan Libya'daki duruma karşı ilgisizlik var. Cumhurbaşkanı'nın ocak ayında

formüle ettiği iddialara bakıldığında, Büyük Koalisyon'un hâlâ tuhaf şekilde tereddütlü

ve

gönülsüz hareket ettiği görülüyor.”

Münchner Merkur gazetesi Almanya'nın Ukrayna'ya göndermek istediği 100 kamyonluk

kış yardımını konu alıyor:

“Batı yönündeki meşakkatli yolda geçirdikleri

acı tecrübeler arasında birçok Ukraynalı,

yaşlı Avrupa'dan gördükleri soğuğu da sayar. Yaşlı Avrupa'nın tok sivil toplumlarında

Demir Perde'nin yıkılmasından 25 yıl sonra boğucu bir aldırmazlık hâkim, mutlu bir

şekilde birleşen Almanya da buna dahil. Alman yardım konvoyu o nedenle özellikle

şimdi, Putin'in büyük yardım şovundan sonra ve kışın başlamasından önce, sıkıntılar

içindeki bir ülkeyle dayanışma açısından önemli bir işaret. Bakın, sizi yalnız

bırakmıyoruz, anlamı taşıyor. Sevkiyatı koordine eden Kalkınma Bakanı Müller böylece

partisi Hrıstiyan Sosyal Birlik'te olmayan empatiyi göstermiş oluyor. Partinin sözcüleri

kamuoyunda Kiev'in çilesini değil sadece Moskova'nın hassasiyetlerini önemsemişti.”

Frankfurter Rundschau gazetesi Alman Ordusundaki teçhizat eksikliklerini şu sözlerle

yorum sütunlarına taşıyor:

“Alman ordusundaki eksikliklerle ilgili acımasız

raporla birlikte Savunma Bakanlığı'nda

yeni bir dönem başlıyor. Bunu Bakan Ursula von der Leyen böyle istedi. Şimdiden

itibaren seleflerinin yükümlülüklerine atıfta bulunamaz. Artık kendisinin orduyu nasıl

donatacağını söylemesi gerekir. Bunun için Başbakanın ve elbette tüm koalisyonun

yardımına gereksinimi var. Atılacak muhtemel adımların üzerine dayandırılacağı, sonuç

alıcı bir savunma politikası şekillendirilmesi gerekiyor. Hükümetin tedarikleri yeniden

organize etmesi gerekiyor ki ortak karar vericiler arasında çok büyük sürtünmeler

yaşanmasın. Ve koalisyonun, siyasetin hedeflerinin tekel durumundaki silah şirketlerinde

de uygulanmasını sağlamak için bir yol bulması gerekiyor.”

