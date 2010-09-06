TANJEVİC: "FRANSA MAÇI HİÇ KOLAY OLMADI" İSTANBUL (A.A) - 06.09.2010 - (A) Milli Takım Başantrenörü Bogdan Tanjevic, 95-77 kazandıkları Fransa maçının kendileri için hiç de kolay geçmediğini söyledi. Tanjevic, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Fransa maçının kendisi açısından kolay geçmediğini belirterek, ''2. yarıdan sonra rahatladım. Ancak maç bitene kadar oyuncularıma güvendim. Oyuncularım harika oynadı. Fakat bazen top sürme konusunda sıkıntılar yaşadık'' dedi. Alan savunmasını fazla tercih etmeseler de agresif bir şekilde bunu denediklerini kaydeden tecrübeli antrenör, ''Başarılı atışlar yaptık'' diye konuştu. Slovenya ile çeyrek finalde yapacakları maçta alan savunmasını tercih edip etmeyecekleri yönündeki soruyu ise Bogdan Tanjevic, ''Sevmesem de agresif alan savunmasını deneyebilirim. Geçen turnuvada Slovenya karşısında alan savunması yaptık ve 19 sayı yedik'' şeklinde yanıtlarken, kenardan gelip 17 sayı üreten Sinan'a bundan sonra çok şans verip vermeyeceği konusunda ise ''Sadece Sinan'a bakmamak lazım. Ömer Onan iyi savunma yaptığı gibi 7 de sayı buldu. Hepsiyle her gün birlikteyiz. Son 2 gündür ona şans veriyorum. O istekli davrandıkça da şans vereceğim'' ifadelerini kullandı. -GÜLMEKTEN KIRDI GEÇİRDİ- 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda takımını başarıdan başarıya koşturan ve Fransa karşısında takımını başarıyla yöneten Tanjevic, basın toplantısında adeta basın mensuplarını gülmekten kırdı geçirdi. Tanjevic, Ender'e sorulan ''Fransa maçı beklediğinizden kolay mı geçti'' yönündeki soruya esprileriyle müdahale etti. Ender'in her konuşmasına başladığı anda söylediği sözlerle salondakileri güldüren tecrübeli çalıştırıcı, ''Bir de bana sorun. Ben biliyorum kolay mı geçti diye'' şeklinde konuştu. (A) Milli Takımı'nın oyun kurucusu Ender Arslan ise Fransa maçının kendileri adına çok önemli olduğunu ve başarıyla geçtiklerini söyledi. Ender, gruplardaki iyi performansı devam ettirmek istediklerini dile getirerek, ''Hedeflediğimiz son 4 için Fransa'yı da geçmemiz gerekiyordu. Fransa karşısında konsantre bir şekilde oynadık. Muhteşem taraftarın desteğiyle maçın sonunu beklediğimizden rahat geçirdik. Şimdi önümüzde Slovenya maçı var. Buradaki atmosferi bilen oyuncuları var. Ancak biz son 4'e kilitlendik'' dedi. -FRANSA, MİLLİLERİ ÖVDÜ Türkiye'ye yenilerek şampiyonaya veda eden Fransa'nın antrenörü Vincent Collet ise savunmada çok hata yaptıklarını dile getirdi. Milli takımı ve Tanjevic'i kutlayarak sözlerine başlayan Fransız çalıştırıcı, şunları söyledi. ''Çok iyi iş çıkardılar. Maçın zor olacağını başlamadan biliyorduk. İlk 15 dakika iyiydik. Ancak daha sonra fark açılmaya başladı. Kolay turnike attılar. Fark açılınca yakalamak mümkün olmadı. Boyalı alanı kapatmaya çalıştık. Fiziksel açıdan Türkiye çok iyi. Performansı beni çok etkiledi.'' Fransa Milli Takım oyuncularından Boris Diaw ise Türkiye'nin çok iyi takım olduğunu vurgulayarak, ''Zor oyun oldu. İlk çeyrekten sonra fark açıldı. Motivasyonumuz bozuldu. Biraz da yorulduk. Alan savunmasına karşı zorlandık. Türkiye ev sahipliği avantajını iyi kullandı. Coşkulu taraftarlarıyla bizi mağlup ettiler'' dedi.