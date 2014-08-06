06.08.2014 - Alman basınından özetler

İsrail'in dört
haftalık bombardımanın ardından 72 saatlik ateşkese yanaşması basında
geniş yer buluyor. Magdeburg'da yayımlanan Volksstimme'nin konuyla ilgili yorumu
şöyle:
“İlk etapta tek olumlu olan şu: İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu orduyu Gazze
Şeridi'nden nihayet çekti. Böylece kutsal topraklar üzerindeki anlamsız ölümler bir son
buldu. Dört haftalık savaşın bilançosu ise korkunç, hem İsrailliler hem de Filistinliler
açısından. Netanyahu'nun birlikleri Gazze Şeridi'ni askerden arındırmayı başaramadı,
yani savaşın ana hedefine ulaşılamamış oldu. Ayrıca İsrail güvenlik uzmanları bile
İsrail'e giden tüm terör
tünellerinin tahrip edildiğinden şüpheli. İsrail halkı için güvenlik
durumu böylece değişmeksizin sıkıntılı olmayı sürdürüyor. Filistinliler yine yüksek
sayıda kurban verdi. 1800'den
fazla insan bomba yağmuru altında can verdi. Gelecek
manzarası, savaşın kendisinden daha az elim değil. Ne İsrailliler ne de Filistinliler
kendilerine bir iyilik yapmaya ve nihayet barış imzalamaya hazır.”
Mannheimer Morgen
gazetesi ise aynı konuda şu yorumu yapıyor:
“Netanyahu İsrail'in askerî hedeflerine ulaştığını açıkladı. Gerçekten öyle mi? Tünel
tesisleri her ne kadar tahrip edilmiş olsa da verilen bilgilere göre Hamas'ın yaklaşık 3
bin roketi bulunuyor. Bunları gönüllü bir biçimde bırakmayacaktır, zira silahlar tek
baskı aracı. Buna karşılık İsrail'in İslamcılarla başka türlü mücadele etme ve Gazze
Şeridi'ni ekonomik açıdan canlandırma imkânı var. Bu şekilde Hamas’ın
meşruluğu
elinden alınabilir. Zira onlar şimdiye kadar Filistinlilerin içinde bulunduğu sefaletten
beslendi.”
Ludwigsburger Kreiszeitung ise
Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Barış
Gücü'nün devreye girmesini öneren bir yoruma yer veriyor:
“İsrail, Hamas'ın silahsızlandırılmasını talep
ediyor. Tam da bunu terör örgütlerinin
kabul etmesi mümkün değil. Zira bu, İsrail'e roketlerle açılan savaşın kaybedildiğini
itiraf etmekten başka anlamına gelir. Kalıcı
bir barışa ancak Gazze Şeridi askerden
arındırıldığında ve kontrolü Birleşmiş Milletler ya da Arap devletlerinden oluşan bir
ittifaka devredildiğinde ulaşılabilir. İsrail'deki en fena kışkırtıcılardan biri olan
Dışişleri
Bakanı Avigdor Lieberman bile Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Barış Gücü
askerlerinin varlığına onay veriyorsa, bu fırsatın hemen değerlendirilmesi gerekir.”
Bonn'da yayımlanan General Anzeiger Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in
Ukrayna konusunda atacağı adımlara ilişkin bir yoruma yer veriyor sayfalarında:
“İçeride Putin, Donbas bölgesindeki isyancı savaşından vazgeçmeye
cesaret
edemeyecektir. Zira bu onun yıllardır oluşturulan kazanmaya yazgılı patron imajını
yerle bir edecektir.Putin'in Ukrayna savaşı devam edecektir. 61 yaşında bedensel
olarak formunun doruğunda, henüz genç bir siyasetçi, o. Ve Batı'nın yaptırımları
onun açısından şimdiye kadar her şeyi doğru yaptığını doğruluyor.”