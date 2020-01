06.08.2014 - Alman basınından özetler

İsrail'in dört

haftalık bombardımanın ardından 72 saatlik ateşkese yanaşması basında

geniş yer buluyor. Magdeburg'da yayımlanan Volksstimme'nin konuyla ilgili yorumu

şöyle:

“İlk etapta tek olumlu olan şu: İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu orduyu Gazze

Şeridi'nden nihayet çekti. Böylece kutsal topraklar üzerindeki anlamsız ölümler bir son

buldu. Dört haftalık savaşın bilançosu ise korkunç, hem İsrailliler hem de Filistinliler

açısından. Netanyahu'nun birlikleri Gazze Şeridi'ni askerden arındırmayı başaramadı,

yani savaşın ana hedefine ulaşılamamış oldu. Ayrıca İsrail güvenlik uzmanları bile

İsrail'e giden tüm terör

tünellerinin tahrip edildiğinden şüpheli. İsrail halkı için güvenlik

durumu böylece değişmeksizin sıkıntılı olmayı sürdürüyor. Filistinliler yine yüksek

sayıda kurban verdi. 1800'den

fazla insan bomba yağmuru altında can verdi. Gelecek

manzarası, savaşın kendisinden daha az elim değil. Ne İsrailliler ne de Filistinliler

kendilerine bir iyilik yapmaya ve nihayet barış imzalamaya hazır.”

Mannheimer Morgen

gazetesi ise aynı konuda şu yorumu yapıyor:

“Netanyahu İsrail'in askerî hedeflerine ulaştığını açıkladı. Gerçekten öyle mi? Tünel

tesisleri her ne kadar tahrip edilmiş olsa da verilen bilgilere göre Hamas'ın yaklaşık 3

bin roketi bulunuyor. Bunları gönüllü bir biçimde bırakmayacaktır, zira silahlar tek

baskı aracı. Buna karşılık İsrail'in İslamcılarla başka türlü mücadele etme ve Gazze

Şeridi'ni ekonomik açıdan canlandırma imkânı var. Bu şekilde Hamas’ın

meşruluğu

elinden alınabilir. Zira onlar şimdiye kadar Filistinlilerin içinde bulunduğu sefaletten

beslendi.”

Ludwigsburger Kreiszeitung ise

Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Barış

Gücü'nün devreye girmesini öneren bir yoruma yer veriyor:

“İsrail, Hamas'ın silahsızlandırılmasını talep

ediyor. Tam da bunu terör örgütlerinin

kabul etmesi mümkün değil. Zira bu, İsrail'e roketlerle açılan savaşın kaybedildiğini

itiraf etmekten başka anlamına gelir. Kalıcı

bir barışa ancak Gazze Şeridi askerden

arındırıldığında ve kontrolü Birleşmiş Milletler ya da Arap devletlerinden oluşan bir

ittifaka devredildiğinde ulaşılabilir. İsrail'deki en fena kışkırtıcılardan biri olan

Dışişleri

Bakanı Avigdor Lieberman bile Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Barış Gücü

askerlerinin varlığına onay veriyorsa, bu fırsatın hemen değerlendirilmesi gerekir.”

Bonn'da yayımlanan General Anzeiger Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in

Ukrayna konusunda atacağı adımlara ilişkin bir yoruma yer veriyor sayfalarında:

“İçeride Putin, Donbas bölgesindeki isyancı savaşından vazgeçmeye

cesaret

edemeyecektir. Zira bu onun yıllardır oluşturulan kazanmaya yazgılı patron imajını

yerle bir edecektir.Putin'in Ukrayna savaşı devam edecektir. 61 yaşında bedensel

olarak formunun doruğunda, henüz genç bir siyasetçi, o. Ve Batı'nın yaptırımları

onun açısından şimdiye kadar her şeyi doğru yaptığını doğruluyor.”