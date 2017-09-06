06 Eylül Çarşamba Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ
12.00 Stadyum Beşiktaş JK Şeref Turu
18.00 Karabükspor maçının hazırlıkları devam edecek.
FENERBAHÇE
Sarı-Lacivertliler Medipol Başakşehir\'le oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
18.00 Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
2017 AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası A ve B Grubunda oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.
A GRUBU
14.45 Slovenya - Fransa
17.30 Yunanistan - Polonya
20.45 Finlandiya - İzlanda
B GRUBU
14.45 Almanya - Litvanya
17.30 Gürcistan - İtalya
20.45 İsrail - Ukrayna
YELKEN\'DE BALKAN ŞAMPİYONASI TEKİRDAĞ\'DA BAŞLIYOR
Türkiye Yelken Federasyonu\'nun ev sahipliğinde düzenlenecek 50. Balkan Yelken Şampiyonası, dün yapılan açılış kokteylinin ardından Tekirdağ\'da başlıyor.