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Spor

06 Eylül Çarşamba Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ 12

06 Eylül 2017 12:24

BEŞİKTAŞ
12.00 Stadyum Beşiktaş JK Şeref Turu 
18.00 Karabükspor maçının hazırlıkları devam edecek. 

FENERBAHÇE
Sarı-Lacivertliler Medipol Başakşehir\'le oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY
18.00 Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

2017 AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası A ve B Grubunda oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.
A GRUBU
14.45 Slovenya - Fransa
17.30 Yunanistan - Polonya
20.45 Finlandiya - İzlanda
B GRUBU
14.45 Almanya - Litvanya
17.30 Gürcistan - İtalya
20.45 İsrail - Ukrayna

YELKEN\'DE BALKAN ŞAMPİYONASI TEKİRDAĞ\'DA BAŞLIYOR
Türkiye Yelken Federasyonu\'nun ev sahipliğinde düzenlenecek 50. Balkan Yelken Şampiyonası, dün yapılan açılış kokteylinin ardından Tekirdağ\'da başlıyor. 

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