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'06 AK 1453' plakası 350 bin liraya satışta

AKP'nin ilk iki harfi ve İstanbul'un fethinin tarihinden oluşan '06 AK 1453' plakayı 350 bin liraya satılığa çıkardı

14 Ocak 2015 15:13

Antalya'da yaşayan İhsan Durgu, Türkiye'nin başkentinin plaka kodu, AKP'nin ilk iki harfi ve İstanbul'un fethinin tarihinden oluşan "06 AK 1453" plakayı 350 bin liraya satılığa çıkardı.

Durgu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, plakasının Türkiye'nin başkenti olan Ankara'nın 06 koduyla başladığını, orta harf grubunda AKP'nin ilk iki harfinin olduğunu, sonunda ise 1453 rakamlarının yer aldığını söyledi.

Durgu, trafikte kendisini durdurup plaka ile fotoğraf çektirenler olduğunu dile getirerek, "Plaka herkesin dikkatini çekiyor. Sosyal paylaşım sitesine plakanın fotoğrafını koydum, birçok kişi de bu fotoğrafı paylaştı" ifadesini kullandı.

Bugüne kadar 200 bin liraya kadar teklif aldığını bildiren Durgu, - "Otomobili aldıktan sonra bir arkadaşımın uyarısıyla plakanın özel olduğunu fark ettim. Otomobilim 12 bin lira ama plakası için 350 bin lira istiyorum" şeklinde konuştu.

 

 

 

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