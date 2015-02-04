05.02.2015 - Alman basınından özetler



Schwäbische Zeitung IŞİD ile mücadelede Türkiye’nin önemine şu yorumla vurgu yapıyor:

"Bir radikal İslamcının ülke dışına çıkma teşebbüsünün bile Almanya hükümeti tarafından cezaya tabi tutulmak istenmesi gecikmiş bir başlangıç. İslamcılara karşı savaşta Türkiye’ye destek vermenin ise daha önemli olduğu görünüyor. Türk gizli servisi uzun bir süredir, Batı’daki meslektaşlarından kendilerine, İstanbul üzerinden cihata katılmak için yola çıkan şiddet yanlıları ile ilgili bilgilerin zamanında gelmediğinden şikayetçi. IŞİD’e karşı verilen savaşta Türkiye ile NATO ortakları arasında sıkı bir işbirliğinin şart olduğunu anlamak için Recep Tayyip Erdoğan’ın dostu olmak ya da bu zorlu ortağın Avrupa Birliği’ne girmesini desteklemek gerekmiyor.“

Ürdünlü pilotun yakılarak öldürülmesinin ardından Ürdün'de iki hükümlünün idam edildiğine dikkat çeken Tagesspiegel’in konuya dair değerlendirmesi şu şekilde:

"Ürdün’ün gösterdiği son derece insani tepki bir yandan da yaşanan ikilemi ortaya koyuyor. IŞİD, düşmanlarında, ki bu aslında dünyanın geri kalan kısmı, çaresizlik, korku ve dehşet yaratmak istiyor. Ürdün’de iki teröristin idamı bu katil sürüsünün amacını gerçekleştirmede ne denli başarılı olduğunu göstermekte. Ama onlar kazanmamalı. Cihatçıların terörü özgür dünyayı, aydınlanma ve medeniyet konularında elde dilen kazanımları sorgulamaya itmemeli.“

Landshuter Zeitung, yeni Yunan hükümetinin Avrupalı yetkililerle temaslarına işaret ediyor. Yunan yetkililerin Avrupalıları borçlarının silinmesi konusunda ikna etmeye çalıştığına değinen gazetede şu satırları okuyoruz:

"Nasıl bir isim ya da tanım icat edilirse edilsin, Euro dostlarının yıllardan beri talep ettikleri konu değişmeyecek: Yunanistan kendi kendini iyileştirmeli. Bu çok cazip bir mesaj değil ve bununla bir seçim de kazanılamazdı. Aleksis Tsipras da bunun farkındaydı ve o yüzden bilinen en eski siyasetçi hilesine başvurdu. En geç Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı ziyaretin ardından anladığı üzere tutamayacağı sözler verdi. O sözleri tutabilmesi için, Atina’da olmayan milyarlarca Euro’ya ihtiyacı var.“

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ve Maliye Bakanı Yanis Varufakis’in sergiledikleri tavrı Die Welt gazetesi şu değerlendirme ile sayfalarına taşıyor:

"Yeni Yunanistan Başbakanı Tsipras ve özellikle Maliye Bakanı Varufakis’in ortaya koyduğu oyunculuk oldukça etkileyici. Asi bir komünist olan Varufakis adeta bir sokak dövüşçüsünü andırıyor. Gömleği pantolonunun dışında, yakaları açık. Tehdit ediyor, azarlıyor. Galip gelmek istiyor, özellikle de Almanya’ya karşı. Böylesi eğitimli bir kavga düşkününün karşısında dizleriniz titrememeli, aksi halde şansınız azalır. Bu açıdan Almanya hükümetinin sergilediği temkinli tavır doğru. Görüşme zemini ancak Yunanlar somut veriler ve anlaşılabilir rakamlarla masaya oturduklarında sağlanmış olur.“