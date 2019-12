-0501'Lİ HATLAR GELİYOR İSTANBUL (A.A) - 26.10.2010 - TTNET aboneleri numara taşımayla ya da 0501 ile başlayan yeni numara alarak, internet ve cep telefonunu tek bir faturaya indirgeyebilecek. TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, konuya ilişkin basın toplantısında yaptığı konuşmada, günümüzde yakınsamanın insanların istedikleri içeriğe, yer, zaman ve cihazdan bağımsız olarak erişme imkanı tanıdığına işaret ederek, kendilerinin de müşterilerine bütünsel iletişim çözümleri sunmak amacıyla 2010'da yeni bir dönemi başlattığını belirtti. Yılmaz, öncelikle sinema ve televizyonu taşınabilir hale getiren Tivibu'yu kullanıma sunduklarını ve bugün 450 binden fazla müşterinin Tivibu'yu kullandığını ifade ederek, ardından IPtivibu'yu pilot uygulama olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de hayata geçirdiklerini, şimdi de TTNET Mobil ile mobil konuşma, kısa mesaj ve mobil internet gibi hizmetlerin bir arada sunulduğu bir dönemi başlattıklarını söyledi. Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Yılmaz, şu anda gelir paylaşım modeli ile başladıkları bu işbirliğini ileride sanal operatörlüğe dönüştürmeyi planladıklarını kaydetti. Yılmaz, ''Şu aşamada Avea altyapısını kullanıyoruz, ancak ileride diğer operatörlerle de bu konuda işbirliğine açığız. TTNET'in oldukça büyük bir abone potansiyeli var. Ortak faydalar konusunda mutabakat sağlama ihtimalimiz var'' diye konuştu. Yılmaz, sade ve yalın bir tarife ile çıktıklarını belirterek, 6 milyonu aşkın TTNET abone tabanı içinde tek fatura ile hizmet almak isteyen oldukça geniş bir kitle bulunduğunu ifade etti. TTNET Mobil ile internet ve cep telefonunun tek bir faturaya girdiğini, önümüzdeki dönemde televizyon gibi diğer hizmetlerin de bu oyuna katılmasını planladıklarını belirten Yılmaz, bu projenin hazırlığının geçen yılın kasım ayından bu yana devam ettiğini dile getirdi. Yılmaz, ''Bunların tamamı tek faturaya girecek, bu bizim IT sistemlerimizi olgunlaştırmamızla mümkün. Şimdi '2'si Bir Yerde'yi lanse ettik, gelecek yılın ilk çeyreğinde belki '4'ü, 5'i, 6'sı, 7'si bir yerde' diye çıkacağız ve müşterilerimiz onun üzerine istediği ilaveleri yapabilme şansına sahip olacak'' şeklinde konuştu. -TTNET MOBİL PAKETLERİ- TTNET Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı İlker Koçak da, TTNET Mobil hakkında bilgi verdi. Buna göre, Avea altyapısını kullanan ve gelir paylaşım ortaklığı modeli çerçevesinde sunulan bu hizmet ile cep telefonu hattı da TTNET'ten alınabilecek. TTNET aboneleri numara taşımayla ya da 0501 ile başlayan yeni numara alarak bu hizmetten yararlanabilecek. En önemli özelliği, tek fatura altında ödeme imkanı sunması olan hizmetten faydalananlar TTNET'in mevcut ödeme kanalları üzerinden ödemelerini yapabilecek. TTNET Mobil ile birlikte NET4 ADSL'i içeren ''İkisi Bir Yerde'' paketi ayda 39 liraya, NETLimitsiz ADSL'i içeren paket ise ayda 59 liraya sunuluyor. Paketler içerisinde yıl sonuna kadar başvuranlara ADSL hizmetinin yanı sıra 6 ay boyunca 200 dakika her yöne mobil konuşma ve 600 dakika Wi-Fi hizmeti bulunuyor. Altı ayın ardından konuşma süresi 100 dakika her yöne olarak devam ediyor. Süre aşımı durumunda yurt içi her yöne dakikası 10 kuruş ve yurt içi her yöne kısa mesaj 10 kuruş şeklinde ücretlendirme yapılıyor. Aileler için ise her yöne yine ilk 6 ay 200 dakika, sonrasında 100 dakika karşılığı 10 lira ücret alınıyor.