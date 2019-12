POLAT: BAŞARISIZLIĞIN NEDENİ ÖNEMLİ OYUNCULARIN SAKAT OLMASI İSTANBUL (A.A) - 03.09.2010 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, sarı-kırmızılı futbol takımının sezona kötü başlamasında temel etkenin, yaşanan sakatlıklar olduğunu söyledi. Adnan Polat, canlı yayına katılarak, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Özellikle UEFA Avrupa Ligi ile Spor Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçlara değinen Adnan Polat, ''Avrupa'dan elenmemizin ve lige kötü başlamamızın sebebi, transferlerin gecikmesi değil, önemli oyuncuların sakatlanmasıydı. Hiç sakatlanmayan Cana geldi sakatlandı. Pino sakatlandı. Çağlar ameliyat oldu. Böyle bir şey olabilir mi? Mehmet Batdal koşarken ayak tabanı yırtıldı ve 2 ay yok. Misimovic ve Insua dışındaki transferler zamanında yapıldı'' dedi. Galatasaray'da 6 yıl başkan yardımcılığı görevi yaptığını ve bu sürede 4 şampiyonluk yaşadığını aktaran Adnan Polat, 2 senelik başkanlık döneminde ise ligi 3. ve 5. olarak bitirdiklerini hatırlatırken, şunları söyledi: ''Biz son 2 senede gereken yatırımları yaptık. Şimdi, (Başkan mazeret üretiyor) diyebilirler. Evet biz başarısız olduk. Başta ben olmak üzere, Haldun Üstünel, Murat Yalçındağ, Adnan Sezgin ve teknik heyet bunun sorumlusu. Birinci sorumlu da benim. İki sezon önce defansta sakatlıklar yaşadık, geçen sene forvet hattında sıkıntı yaşadık. İki transfer gecikti diye elenmedik biz Avrupa'dan. Takımımız o zaman da yeterliydi. Son saniyede bir gol atılıyor ve gol oluyor. Futbolda bazen akıl sır ermeyen konular da var. Çok enteresan şeyler olabiliyor. Mazerete gerek yok. Biz 2 sene başarısız olduk. Sorumlusu da benim. Bu sene kötü başlamamıza rağmen iyi bitireceğimize inanıyorum.'' -RIJKAARD'A YENİ SÖZLEŞME ÖNERECEĞİM''- Adnan Polat, Galatasaray yönetimi olarak yeni bir teknik adamı hiç düşünmediklerini aktarırken, Frank Rijkaard'a yeni sözleşme önereceğini ifade etti. Hollandalı çalıştırıcıya nisan ayında 2 yıllık yeni kontrat önerdiğini, ancak ''Önce mevcut kontratımdaki paramı hak edeyim, sonra yeni sözleşme konuşuruz'' yanıtı aldığını anlatan Polat, ''Eğer kabul ederse, ne olursa olsun Rijkaard'ın sözleşmesini uzatacağım. Bizim gündemimizde başka teknik direktör yok. Önemli projelerimizi yakın zamanda tamamlıyoruz. Futbolla ve Rijkaard'la daha yakından ilgilenmeye başlayacağım'' diye konuştu. Takımda transferlerin tamamlandığını vurgulayarak, ''Şu andan itibaren Rijkaard hiçbir şey söyleyemez. Arzu ettiği tüm futbolcular alındı. Bana da memnuniyetlerini ilettiler'' diyen başkan Polat, ''Ben de hep yanlarında olacağım. Mevcut takımımızla şampiyon olacak gücümüz var. Bizim iyi bir takımımız var. Şanssız bir dönem oldu. Hepimiz çok üzüldük. Milli maç arasından sonra Mehmet Batdal dışında sakatlarımız hazır olacak. Takımımız psikolojik olarak hazır. Transferlerimiz tamam. İhtiyacımız olan, taraftarımızın stadımızı rakipler için cehenneme çevirmesi. Zaman zaman protesto yaptılar ama daha aklı selimle davranıp, takımlarını her şartta desteklemeleri lazım. Belki kazanılacak maç bile kaybedilebiliyor. Takımı psikolojik olarak çökerterek bir yere varılamayacağının bilinmesi lazım. Taraftar Galatasaray'ın ruhudur'' ifadelerini kullandı. -''ADNAN SEZGİN'İ KURBAN İLAN ETTİLER''- Adnan Polat, alınan kötü sonuçların ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin'e olan desteğini bir kez daha yinelerken, ''Adnan Sezgin'i kurban ilan ettiler, kellesini istiyorlar. Her şeyine kefil olduğum birinden niye ayrılayım? İki senedir saldırıyorlar ona. Ben dedim ki, Adnan Sezgin'in attığı her adımın arkasına imzamı atarım. Bunun üzerine de Adnan Sezgin'in bir sır bildiği ve bana şantaj yaptığı iddiasını ortaya attılar. Bu ayıptır. İnsanlar Adnan Sezgin'in yakasından düşsün. Başarısızlık varsa hepimizin'' cümleleriyle, tepkisini dile getirdi.